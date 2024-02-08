Женственная классика: Елена Зеленская показала, как носить деловой костюм с водолазкой (фото)

Жена президента Украины дополнила строгий образ парой тяжелых серег, заметных издалека, и закрытыми черными туфлями на каблуке.

Первая леди Украины Елена Зеленская показала, как носить классический костюм с интересной формой брюк. Такую одежду жена украинского президента выбрала для посещения Киевской областной детской больницы в Боярке в четверг, 8 февраля.

Для мероприятия Зеленская остановила свой выбор на сдержанном образе в оттенках серого. Первая леди была одета в классический костюм, состоящий из жакета и брюк интересного кроя. Он напоминал палаццо, но с выраженной стрелкой спереди, что делало образ женственным и элегантным.

Елена Зеленская надела серую водолазку, которая была чуть тоньше костюма, но сидела идеально Фото: Елена Зеленская/Telegram

Под пиджак Елена также надела серую водолазку, которая была чуть тоньше костюма, но сидела идеально. Интересной деталью стал платок в кармане пиджака. Первая леди дополнила свой образ парой тяжелых серег, заметных издалека, и закрытыми черными туфлями на каблуке.

Крой брюк, которые выбрала Елена Зеленская, напоминает палаццо Фото: Елена Зеленская/Telegram

Отметим, что в Киевской областной детской больнице Елена Зеленская провела деловую встречу с руководительницей Минздрава Дании Софи Леде и Мерет Ланге — главой детской больницы Марии Елизаветы в Копенгагене.

Напомним, 1 февраля Елена Зеленская в нежном образе появилась на встрече с президентом Латвии. Для встречи с представителями латвийских властей Елена надела изысканный бежевый костюм, который состоял из популярных нынче брюк палаццо свободного кроя и классического пиджака в тон.

А 1 декабря 2023 года Елена Зеленская показала новый образ в стильном деловом костюме от украинского дизайнера. Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена обратилась к участникам Гвадалахарской книжной ярмарки в стильном синем костюме.