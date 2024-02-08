Актриса Кая Скоделарио разводится после 8 лет брака

Звезда "Обители зла" и "Бегущего в лабиринте" разводится с мужем Беном Уокером. Актриса рассталась с Уокером еще в прошлом году.

Актриса и модель Кая Скоделарио разводится со своим мужем Бенджамином Уокером после восьми лет брака. Сообщается, что 31-летняя Кая тайно рассталась с 41-летним актером в прошлом году, но сказала, что они остаются "лучшими друзьями". Об этом пишет The Sun.

Кая и Бенджамин поженились в декабре 2015 года и воспитывают семилетнего сына и двухлетнюю дочь.

Кая Скоделарио и Бенджамин Уокер Фото: Getty Images

В совместном заявлении они сказали: "Некоторое время назад Кая и Бен приняли совместное решение расторгнуть брак, но продолжать с любовью воспитывать детей, оставаясь при этом лучшими друзьями. Они просят, чтобы их частную жизнь, а также конфиденциальность их детей, уважали, пока они продолжают двигаться вперед как семья".

Пару не видели вместе на публике больше года, и последний раз Кая публиковала их совместную фотографию в своем Instagram на свадьбе в сентябре 2022 года.

На прошлой неделе звезда сериала "Молокососы" посетила вечеринку Vanity Fair EE Rising Star, где было замечено, что она выбросила свое обручальное кольцо.

С тех пор она отправилась в отпуск на Мальдивы с подругами.

Кая Скоделарио

Кая и Бенджамин познакомились во время съемок "Дочери короля" еще в 2014 году, когда звезде "Бегущего в лабиринте" было 22, а актеру сериала "Властелин колец: Кольца власти" — 31.

После бурного романа они обручились в декабре 2014 года и поженились в декабре следующего года, взяв себе фамилию Скоделарио-Дэвис.

Бенджамин ранее был женат на дочери Мерил Стрип Мейми Гаммер с 2011 года до их разрыва в марте 2013 года.

В то время как Кая ранее встречалась со своим партнером по сериалу "Молокососы" Джеком О'Коннеллом и с конца 2009 по начало 2014 года у нее был длительный роман с актером "Бесстыдников" Элиоттом Титтенсором.

Кая прославилась благодаря роли Эффи в культовом классическом сериале Channel 4 "Молокососы", где она играла вместе с Николасом Холтом и Дэниелом Калуя, который после стал крестным отцом ее сына.

С тех пор она стала настоящей звездой, снявшись в таких голливудских фильмах, как "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" и "Бегущий в лабиринте".

Скоро ее можно будет увидеть в сериале "Джентльмены" Гая Ричи на Netflix, где она играет вместе с Тео Джеймсом и Рэем Уинстоном.

Кая Скоделарио в сериале "Джентльмены"

Напомним, в сериале будет восемь серий. Действие будет проходить во вселенной одноименного фильма Ричи, но с совершенно новыми актерами.