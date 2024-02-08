Принцесса Диана едва не отменила свадьбу с принцем Чарльзом, но согласилась ради отца

Королевский биограф Ингрид Сьюард в своей новой книге "Моя мать и я" рассказала об этом эпизоде. По ее мнению, сказочная свадьба Дианы и Чарльза едва не расстроилась.

Отец принцессы Дианы, граф Спенсер, убедил ее, что не стоит отменять свадьбу с наследником британского престола. Хотя Диана была готова стать "сбежавшей невестой". Об этом написано в новой книге королевского биографа "Моя мама и я", сообщает People.

В отрывке из новой книги Ингрид Сьюард "Моя мама и я", опубликованной в эти выходные, утверждается, что когда "остался месяц, прежде чем она выйдет замуж за наследника престола" в июле 1981 года, принцесса Диана посетила 21-й день рождения принца Эндрю в Виндзоре и надеялась потанцевать со своим женихом, принцем Чарльзом.

Пока Элтон Джон выступал на вечеринке, принц Чарльз общался с гостями.

"Диана была в отчаянии. Ее жених был в Америке большую часть предыдущей недели, но у него явно не было желания танцевать с ней. Чувствуя себя эмоционально истощенной, она отчаянно бросилась танцевать с одним мужчиной за другим — и, наконец, просто танцевала одна", — сказано в отрывке.

Между тем, по словам Сьюард, в какой-то момент вечера лакей Марк Симпсон заметил принцессу Диану, "выглядящую измученной и потерянной в своих мыслях, но все еще двигающуюся медленно, ритмично под какую-то мелодию в своей голове" во дворе замка.

Принц Чарльз и принцесса Диана Фото: Getty

Затем в отрывке утверждается, что принцесса Диана направилась в дом своего отца в Нортгемптоншире в 5:30 утра после вечеринки, чувствуя себя "обезумевшей, взволнованной, злой и не собираясь когда-либо возвращаться". Она была готова отменить свадьбу, но когда она объяснила свое решение своему отцу, графу Спенсеру, он был потрясен.

По словам Сьюард, отец ее успокоил и отметил, что "было бы грубой невежливостью разорвать ее помолвку с будущим королем так близко к свадьбе".

"Она не могла отрицать, что все еще хотела быть принцессой Уэльской. И в свои 19 лет она была еще достаточно молода, чтобы верить в счастливый конец, несмотря на то, что ее инстинкты говорили ей в ту ужасную ночь", — написала Сьюард.

Книга "Моя мать и я" рассказывает историю короля Чарльза и его матери, покойной королевы Елизаветы, и выйдет 15 февраля на лейбле Simon & Schuster.

Позже в отрывке, опубликованном на этих выходных, автор также пишет об отношениях принцессы Дианы с покойной королевой, утверждая, что она находила ее очаровательной, но у нее было два замечания к Диане.

Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы Фото: Getty Images

"Она задавалась вопросом, сможет ли кто-нибудь в столь молодом возрасте отличить этого человека от принца. И она не могла отделаться от мысли, что девочка Спенсер гораздо лучше подойдет ее младшему сыну Эндрю", — пишет Сьюард.

В итоге, как известно, свадьба все-таки состоялась 29 июля 1981 года в Лондоне, Англия. В конечном итоге пара развелась в 1996 году, за год до того, как Диана погибла в автокатастрофе в Париже.

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