Валентина Хамайко впервые рассказала о дне, когда погиб сын Андрея Онистрата

Телеведущая канала 1+1 Валентина Хамайко спустя полгода после смерти Остапа Онистрата рассказала, как узнала о смерти сына Андрея.

41-летняя украинская актриса и телеведущая, а также жена известного бизнесмена Андрея Онистрата Валентина Хамайко рассказала, как узнала о смерти Остапа Онистрата. Подробностями трагического дня Валентина поделилась в интервью со Славой Деминым.

Телеведущая призналась, что о смерти сына Андрея от первого брака она узнала от мужа. Трагическая весть застала ее в машине, когда вместе с дочкой Соломией Валентина ездила по делам.

"Мне позвонил Андрей и сказал об этом. Мы тогда были в машине вместе с Соломией, потому что мы как раз тогда ехали по вопросам производства. Андрей позвонил и мы с ним поговорили. Я наверное до конца не могла не то что осознать, у меня в таких стрессовых ситуациях, срабатывает такая защитная функция, когда ты услышал информацию, но ты дальше начинаешь делать то, что ты делал в течение дня. Я машинально продолжила делать то, что у меня было запланировано на этот день. Конечно оно догнало вечером, когда ты остаешься наедине, но на тот момент я думала что делать, как делать, что будет дальше, как я могу помочь Андрею", — отметила Хамайко.

0:56:42 — смерть сына Андрея

По словам телеведущей она имела хорошие отношения с Остапом и хоть он был ребенком Андрея от первого брака, еще с самого детства у нее и Остапа сложились дружеские отношения.

Валентина также отметила, что никогда не имела целью заменить Остапу маму, а всегда пыталась построить между ними дружеские отношения. Валентина также вспомнила, что Остап всегда с уважением относился к ней, поэтому между ними не было конфликтов.

Телеведущая также рассказала, что 21-летний Остап еще в детстве имел очень сложную аллергию, которая впоследствии переросла в астму. Несмотря на сложную болезнь парень все же пошел добровольцем на фронт.

Напомним, в начале июня 2023 года во время выполнения боевого задания на войне погиб сын украинского банкира и бизнесмена Андрея Онистрата Остап.

Напомним, ранее мы писали, что Оксана Билозир заявила, что имеет статус участника боевых действий и четыре награды "За мужество". А также, что 66-летний Павел Зибров признался, что имеет статус участника боевых действий.