Козерогам - деньги, Девам - успех. Таро прогноз на Китайский новый год 2024 для всех знаков
Каким будет год Дракона 2024, начиная с Новолуния в Водолее для большинства представителей Зодиакального круга? Разбирались, кому повезет, а кому предстоит зализывать раны.
10 февраля наступает Китайский новый год, а это значит, что год Дракона 2024 наконец полностью вступает в свои права. Ведь если говорить о символах года — они пришли к нам с Востока, следовательно и год начинается с приходом нового периода в странах восточного мира.
На Новый год принято гадать и в этот раз мы решили не отсупать от традиций и сделать расклад в Новолуние в Водолее, которое совпадает с Китайским новым годом 2024. Известно, что такие прогнозы часто самые верные и прозрачные. Итак, кому из знаков Зодиака Таро сулят счастье в год Дракона?
Овен
Год перемен и глобального переосмысления ценностей. Вы выйдете из иллюзий и это будет неприятно, но правда сильнее лжи, а осознанность дает продвижение. Именно таким в целом и будет 2024 год для Овнов: непростым, но важным и поворотным.
Телец
Разрушение старого и начало нового. Вы будете в движении больше, чем привыкли, но это даст свои результаты. К следующему Новому году вы окажетесь на коне. Откуда-то вам предстоит уйти и какие-то двери будут закрыты навсегда.
Близнецы
Множество важный событий, частая необходимость сделать выбор, уход в себя и моральное оздоровление, которое выведет на уровенть нового знакомства или интересного делового партнерства.
Рак
Раков ожидает любовь и много ответственности в различных сферах жизни. Перемены, часто внезапные. Появление покровителя или учителя, присутствие которого придаст сил в достижении целей. Главное — не злоупотрблять по Дьяволу хорошими обстоятельствами.
Лев
Львов может ожидать развод или разрыв важного партнерства. Не стабильные обстоятелсьтва, раскачка ситуации. С чем-то придется покончить и что-то начать, о чем ранее не помышляли.
Дева
У Дев будет много страхов во внутрисемейных отношениях или в отношениях с бывшими. При этом, обстоятельства в целом будут часто благосклонными к представителям знака. В социальной жизни может улыбнуться успех и принзнание. Перемены окажутся интересными, причем, в разных сферах жизни.
Весы
Весам предстоит полная смена картины мира. Выход из мутных неясных отношений или двусмысленного партнерства. Возможно, придется пересматривать отношения с мамой или другой женщиной старшей в роду.
Скорпион
У скопионов будет много конфликтов. Причем, часто вы будете создавать их сами, не обращая внимание на целесообразность и уместность. Совет — чаще держать себя в руках и избегать провокаций. Вас может разъярить буквально все.
Стрелец
Духовыне искания, поиск родственных душ и необходимость быть услышанными — вот, что будут ощущать Стрельцы в год Дракона. В середине период могут возникнуть чувство падения и тупика, но Стрельцам удастся выйти из этих неприятных состояний. Закрывается расклад арканом Солнце.
Козерог
Козерогам буквально упадут откуда-то деньги. Предствителям знеака предстоит ощутить чувство превосходства и вселенской справедливости (в хорошем смысле). Возможно, это связано с выходом Плутона из их знака и переходом его в Водолей. Похоже, Козерогам наконец начнет везти.
Водолей
Многим Водолеям предстоят разводы в 2024 году. Конечно, такие аспекты нужно просматривать индивидуально, но в общем и целом, тенденция намечается такая. Семейные отношения будут пересмотрены у большинства представителей знака. Неудивительно: к вам ведь пришел Плутон, который намедни вышел из Козерога.
Рыбы
Рыбам предстоят полезные перемены во всех сферах жизни: в личной жизни, социальной сфере, финансовом аспекте. При этом, им предстоят многочисленные искушения, которым будет сложно не поддаться. А лучше все-таки не поддаваться! Потому что суть трансформации 2024 года — именно в принятии и некой аскезе для представителей знака. Важно пройти период правильно!
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