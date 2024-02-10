Козерогам - деньги, Девам - успех. Таро прогноз на Китайский новый год 2024 для всех знаков

Каким будет год Дракона 2024, начиная с Новолуния в Водолее для большинства представителей Зодиакального круга? Разбирались, кому повезет, а кому предстоит зализывать раны.

10 февраля наступает Китайский новый год, а это значит, что год Дракона 2024 наконец полностью вступает в свои права. Ведь если говорить о символах года — они пришли к нам с Востока, следовательно и год начинается с приходом нового периода в странах восточного мира.

На Новый год принято гадать и в этот раз мы решили не отсупать от традиций и сделать расклад в Новолуние в Водолее, которое совпадает с Китайским новым годом 2024. Известно, что такие прогнозы часто самые верные и прозрачные. Итак, кому из знаков Зодиака Таро сулят счастье в год Дракона?

Овен

Таро прогноз на Китайский новый год 2024 для Овнов

Год перемен и глобального переосмысления ценностей. Вы выйдете из иллюзий и это будет неприятно, но правда сильнее лжи, а осознанность дает продвижение. Именно таким в целом и будет 2024 год для Овнов: непростым, но важным и поворотным.

Телец

Таро прогноз на Китайский новый год 2024 для Тельцов

Разрушение старого и начало нового. Вы будете в движении больше, чем привыкли, но это даст свои результаты. К следующему Новому году вы окажетесь на коне. Откуда-то вам предстоит уйти и какие-то двери будут закрыты навсегда.

Близнецы

Таро прогноз на Китайский новый год 2024 для Близнецов

Множество важный событий, частая необходимость сделать выбор, уход в себя и моральное оздоровление, которое выведет на уровенть нового знакомства или интересного делового партнерства.

Рак

Таро прогноз на Китайский новый год 2024 для Раков

Раков ожидает любовь и много ответственности в различных сферах жизни. Перемены, часто внезапные. Появление покровителя или учителя, присутствие которого придаст сил в достижении целей. Главное — не злоупотрблять по Дьяволу хорошими обстоятельствами.

Лев

Таро прогноз на Китайский новый год 2024 для Львов

Львов может ожидать развод или разрыв важного партнерства. Не стабильные обстоятелсьтва, раскачка ситуации. С чем-то придется покончить и что-то начать, о чем ранее не помышляли.

Дева

Таро прогноз на Китайский новый год 2024 для Дев

У Дев будет много страхов во внутрисемейных отношениях или в отношениях с бывшими. При этом, обстоятельства в целом будут часто благосклонными к представителям знака. В социальной жизни может улыбнуться успех и принзнание. Перемены окажутся интересными, причем, в разных сферах жизни.

Весы

Таро прогноз на Китайский новый год 2024 для Весов

Весам предстоит полная смена картины мира. Выход из мутных неясных отношений или двусмысленного партнерства. Возможно, придется пересматривать отношения с мамой или другой женщиной старшей в роду.

Скорпион

Таро прогноз на Китайский новый год 2024 для Скорпионов

У скопионов будет много конфликтов. Причем, часто вы будете создавать их сами, не обращая внимание на целесообразность и уместность. Совет — чаще держать себя в руках и избегать провокаций. Вас может разъярить буквально все.

Стрелец

Таро прогноз на Китайский новый год 2024 для Стрельцов

Духовыне искания, поиск родственных душ и необходимость быть услышанными — вот, что будут ощущать Стрельцы в год Дракона. В середине период могут возникнуть чувство падения и тупика, но Стрельцам удастся выйти из этих неприятных состояний. Закрывается расклад арканом Солнце.

Козерог

Таро прогноз на Китайский новый год 2024 для Козерогов

Козерогам буквально упадут откуда-то деньги. Предствителям знеака предстоит ощутить чувство превосходства и вселенской справедливости (в хорошем смысле). Возможно, это связано с выходом Плутона из их знака и переходом его в Водолей. Похоже, Козерогам наконец начнет везти.

Водолей

Таро прогноз на Китайский новый год 2024 для Водолеев

Многим Водолеям предстоят разводы в 2024 году. Конечно, такие аспекты нужно просматривать индивидуально, но в общем и целом, тенденция намечается такая. Семейные отношения будут пересмотрены у большинства представителей знака. Неудивительно: к вам ведь пришел Плутон, который намедни вышел из Козерога.

Рыбы

Таро прогноз на Китайский новый год 2024 для Рыб

Рыбам предстоят полезные перемены во всех сферах жизни: в личной жизни, социальной сфере, финансовом аспекте. При этом, им предстоят многочисленные искушения, которым будет сложно не поддаться. А лучше все-таки не поддаваться! Потому что суть трансформации 2024 года — именно в принятии и некой аскезе для представителей знака. Важно пройти период правильно!

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