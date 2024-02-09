Веселый принц Гарри выступил перед публикой, не упомянув о болезни отца

Герцог Сассекский смеялся и шутил на церемонии награждения НФЛ. В его поведении ничего не выдавало того, что сейчас происходит в королевской семье.

39-летний принц Гарри, не успев вернуться из Лондона, где встречался с больным раком отцом, выступил на церемонии награждения НФЛ 2024 года в театре Resorts World Theater в Лас-Вегасе. В своей речи он сыпал шутками и ни словом не упомянул о недуге короля, пишет Daily Mail.

Герцог Сассекский вручил награду Уолтера Пэйтона "Человек года" футболисту "Питтсбург Стилерс" Кэмерону Хейворду.

"Я в шоке. Это принц Гарри", — пошутил Хейворд, поднявшись на сцену, чтобы принять приз.

В своей речи принц пошутил над этим видом спорта, поклонником которого является.

"Мне очень нравится, как вы украли у нас регби… Все, что вы, ребята, делаете на поле и за его пределами, поистине замечательно. Вы — образец для подражания для миллионов в том, как вы себя ведете и как отдаете", — сказал Гарри.

Младший сын короля, узнав о диагнозе отца, немедля прилетел в Лондон, чтобы встретиться с ним. Они проговорили 45 минут, после чего король сразу же уехал с женой в Сандрингем, а Гарри, который ночевал в отеле, вернулся в США.

По словам королевских обозревателей, тот факт, что принц Уильям не захотел встретиться с братом, а Чарльз уже через шесть минут после разговора ехал в свою резиденцию, подтверждает: потепления в отношениях между Гарри и его британскими родственниками ожидать не стоит.

Более того, такое поведение высокопоставленных членов королевской семьи говорит, что они не доверяют принцу Гарри и боятся утечки новой информации в СМИ, поэтому Уильям и не стал встречаться с братом.

Что касается встречи короля и Гарри, то это была их первая официальная личная встреча после похорон королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. Герцог Сассекский присутствовал на коронации 6 мая 2023 года, однако тогда не было замечено, что он разговаривал с отцом или братом.

СМИ пишут, что Чарльз был недоволен, поскольку ему пришлось скучать в ожидании прибытия Гарри, а он отложил поездку в Сандрингем "ради тишины и покоя".

Пока Гарри был в Лондоне, Меган Маркл с детьми ждали его в Монтесито. Ее заметили за рулем авто, и выглядела она расслаблено и беззаботно.

Ранее Фокус писал, почему принц Гарри остался ночевать в отеле.