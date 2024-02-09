Кремль внес Киркорова, Лолиту и Билана в список запрещенных артистов

Также в списке оказалась украинская певица Анна Асти, которая переехала в РФ и получила гражданство этой страны. И ряд артистов, которые участвовали в так называемых "патриотических" концертах.

Российским промоутерам и музыкальным продюсерам направили список из 50 российских исполнителей и групп, "запрещенных к концертной деятельности". В списке оказались участники "почти голой вечеринки" Ивлеевой, такие как Филипп Киркоров и Дима Билан, артисты, которые не поддержали войну в Украине и несколько тех, кто ранее выступал на "патриотических" концертах в РФ. Список опубликовал ресурс Meduza.

Журналисты издания отмечают, что список неофициальный. Его продюсеры и промоутеры получили в начале февраля 2024 года.

Документом с журналистами поделились сразу два источника в музыкальной индустрии независимо друг от друга.

Среди артистов "запрещенных к концертной деятельности" в РФ оказались участники "почти голой вечеринки" Насти Ивлеевой: Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Дима Билан, Анна Асти.

Филипп Киркоров на "почти голой вечеринке" Фото: КоммерсантЪ

А также музыканты, которые выступали против войны в Украине — это рэпер Loqiemean, группа "Несчастный случай", певец Макс Леонидов, который эмигрировал в Израиль.

Но также в списке оказались те, кто еще недавно выступал на "патриотических" концертах. Например, группы "Монгол Шуудан", "Йорш" и "План Ломоносова", которые выступали на KinchevFest, который организует лидер группы "Алиса" Константин Кинчев.

Всего в списке 50 артистов и музыкальных групп.

Источники "Медузы" сообщили, что список "спустили" именно из Кремля. А один из артистов, попавший в него, отметил, что накануне вторжения России в Украину его предупреждали, что подобные списки будут и в них окажутся артисты, не изменившие свои позицию.

При этом официальный Кремль отрицает, что подобные списки существуют. Хотя один из "отмененных" артистов отмечал, что их согласовывают в Управлении по общественным проектам администрации президента РФ, которое возглавляет Сергей Новиков.

Первый список попал к журналистам также от одного из "отмененных" артистов в 2022 году. Тогда в нем оказались Документ передал "Фонтанке" неназванный исполнитель, обнаруживший себя в черном списке. Один из организаторов концертов в Петербурге подтвердил изданию, что такой список существует, однако "он меняется, дополняется, каждый день, но каждый продюсер и без списка в курсе, кто из артистов нежелателен".

Среди прочих в списке указаны группы ДДТ, "Аквариум", "Машина времени", рэперы Noize MC, Оксимирон, Face, "Каста", Anacondaz, певицы Земфира, Манижа, Монеточка, а также группа "Би-2".

Последние в этом месяце были задержаны в Таиланде. Якобы из-за того, что они выступали без разрешения на работу. Им грозила депортация в РФ. Но музыкантам удалось выехать в Израиль, где они заявили о "русском следе".