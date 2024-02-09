65-летняя Мадонна показала очередную порцию откровенных снимков (фото)

Артистка позировала в пеньюаре и чулках. Она поделилась очередным профессиональным достижением.

65-летняя американская певица Мадонна, лежа на ковровом полу, продемонстрировала красно-черный откровенный образ с черными чулками в сеточку. Кадрами артистка делится в Instagram с более чем 19 млн подписчиков.

Звезда сцены также опубликовала фото, на котором она стоит на руках и коленях, повернувшись к камере задом.

Артистка подписала свою историю в Instagram: "Что случилось, Кливленд?"

Мадонна была в очках, а ее губы были окрашены в насыщенный красный цвет. Волосы американская знаменитость оставила распущенными.

Она добавила: "Сегодня мой особенный день в Зале славы рок-н-ролла в Кливленде! Проверьте!"

Мадонна Фото: Instagram madonna

В этом ракурсе были видны черные сапоги артистки на красных каблуках, которые зашнуровывались сзади.

Мадонна Фото: Instagram madonna

Она также поделилась снимком части вывески Зала славы рок-н-ролла с ее именем и изображением в букве O на вывеске места проведения.

Мадонна Фото: скріншот

65-летняя певица, которая летом 2023 года перенесла тяжелую бактериологическую инфекцию, сейчас проводит свой праздничный тур в Кливленде.

Напомним, Мадонна показала всех шестерых детей на новогодние праздники.

Также Фокус писал об откровенной съемке дочери Мадонны для журнала.