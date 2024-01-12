Мадонна показала очередную порцию откровенных кадров (фото)
Сейчас артистка находится в мировом туре. Он продлится до середины весны 2024 года.
65-летняя американская певица Мадонна показала новую порцию откровенных фото. Снимками звезда сцены поделилась в своем Instagram с более 19 млн подписчиков.
"До, во время и после", — лаконично написала знаменитость.
На фото Мадонна предстала с распущенными светлыми волосами. Она примерила кружевной корсет с перчатками и несколько украшений. В частности, певица показалась в повязке на глаза и поделилась кадрами, на которых ее красят для выступления.
На одном из кадров звезда сцены находилась в самолете.
"Нет никого похожего на Мадонну, абсолютно никого", "Вы королева и навсегда! Вы делаете мировой тур прекрасно!!!!!! Вы все гордитесь собой! Браво", "Очень красивая. Моя Королева", — комментируют карусель фото артистки ее фанаты.
Сейчас она находится в своем "The Celebration Tour" — двенадцатом концертном туре. Он продлится до апреля 2024 года.
Летом 2023 года Мадонна пережила госпитализацию и перенесла тяжелую болезнь. Впрочем, звезда выздоровела и продолжает работать, появляясь на сцене и в соцсетях.
Напомним, Мадонна вспомнила, как два дня провела в коме из-за бактериологической инфекции летом 2023 года.
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