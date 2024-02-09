Стало известно, кто ухаживает за Кейт Миддлтон

Жена будущего короля Великобритании перенесла плановую операцию на брюшной полости. Она вернется на публику уже после Пасхи 2024 года.

Пока Кейт Миддлтон восстанавливается после операции на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024, рядом с ней профессиональная медицинская команда. Об этом рассказала рекрутер Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства Триш Спрюс в LinkedIn.

Принц Уильям, вернувшись к королевским обязанностям, "сказал, что за Кэтрин ухаживали две филиппинские медсестры, и они были невероятные и добрые". Церемонию инвеституры посетила Триш Спрюс и передала слова сына монарха.

Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty

Об участии в мероприятии в Виндзоре Спрюс добавила: "Какой удивительный опыт, от замка просто захватывало дух, все были настолько милы к нам, что мы были просто в восторге от всего".

17 января 2024 года Кенсингтонский дворец сообщил, что Кейт Миддлтон госпитализировали из-за плановой операции на брюшной полости. Через две недели ее выписали из больницы, и во дворце заявили, что из-за выздоровления она, вероятно, не сможет вернуться к общественным обязанностям до Пасхи, которая приходится на 31 марта 2024 года.

Почти в это же время Букингемский дворец объявил, что королю Чарльзу III также собираются сделать операцию для лечения доброкачественного увеличения простаты. Вскоре после его процедуры выяснилось, что врачи обнаружили "отдельную проблему, которая вызывает беспокойство", и "дальнейшие диагностические тесты" идентифицировали ее как "форму рака", — говорится в заявлении дворца.

Король Чарльз III Фото: The Royal Family

Напомним, почему обручальное кольцо принцессы Дианы довольно трудно носить.

Также Фокус писал о знаке, свидетельствующем о выздоровлении Кейт Миддлтон.