Брэд Питт и Инес де Рамон вместе посетили кинофестиваль

Питт и Инес редко появляются на публике вместе. И еще ни разу не позировали рядом на красной дорожке.

60-летний Брэд Питт и его подруга Инес де Рамон были воплощением элегантности, когда они посетили Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре в Калифорнии в четверг вечером. Пара посетила ретроспективный показ кино и наблюдала, как чествуют Брэдли Купера. Об этом пишет Hello Magazine.

Брэд для выхода в свет выбрал классический коричневый костюм. А 33-летняя Инес выглядела просто ошеломляюще в бирюзовом платье с бретельками и вырезом на спине.

Они вместе вошли в театр "Арлингтон", когда погас свет перед ретроспективой. И сидели в третьем ряду позади Кэри Маллиган.

Инес держала руку на бедре Брэда. Пара мило шепталась, но Брэд и его возлюбленная ушли до окончания мероприятия, крепко держась за руки. Фотографам они не позировали.

Брэд Питт и Инес де Рамон на кинофестивале в Санта-Барбаре

Лауреат "Оскара" появился на сцене в конце мероприятия, чтобы вручить Брэдли Куперу награду. Питт похвалил преданность своего близкого друга ремеслу, а также пошутил, что его команда НФЛ, Канзас-Сити, "Чифс" выиграют Суперкубок в воскресенье, 8 февраля, тогда как команда Брэдли "Филадельфия Иглз" пропустит большую игру.

Брэд Питт и Брэдли Купер на кинофестивале в Санта-Барбаре Фото: Getty Images

Это публичное выступление знаменует собой продолжение первых серьезных отношений Питта после развода с Анджелиной Джоли.

Пара, недавно отпраздновавшая первую годовщину совместной жизни, стала неразлучной парой, и, как сообщается, Инес сформировала прочные связи со сплоченным кругом друзей Брэда.

Их появление на 12-м ежегодном гала-концерте Art+Film Gala LACMA в Лос-Анджелесе стало ярким событием: несмотря на то, что они не позировали вместе для фотографий, их привязанность была очевидна для всех вокруг.

Напомним, недавно Питт и Инес ходили вместе в художественную галерею, где произошла неловкая встреча с отцом Анджелины Джоли и ее братом.