Ведущий Анатолий Анатолич пожаловался, что уже в третий раз не может стать на учет в военкомат

Ведущий уже несколько раз добровольно появлялся в ТЦК, но все попытки были безуспешными. Телеведущий отметил, что из-за бюрократии он до сих пор не стал на воинский учет.

39-летний шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич пожаловался на бюрократию в военкоматах и заявил, что имел три попытки стать на воинский учет, однако до сих пор не смог этого сделать. Подробностями приключений с ТЦК шоумен поделился на своей странице в Instagram.

В частности, Анатолич рассказал, что уже третий раз явился в военкомат, чтобы подать свои документы и стать на учет, но снова его попытка была неудачной.

Как выяснилось, ранее Анатолич приходил не в тот военкомат, поскольку его документы находятся в Оболонском ТЦК. И хоть в этот раз он все же пошел туда, куда надо, ему снова не удалось стать на учет.

Там Анатолича отправили домой и сказали прийти на следующий день. Ведущий также отметил, что как выяснилось в военкомате очереди поделены на цвета, ему, например, необходимо стать в очередь синего цвета. В частности, на днях квест ведущего попасть на учет продолжится.

Фото: anatoliyanatolich\Instagram

Кроме этого, Анатолич признался, что пока он занимался бюрократическими делами в военкомате, он успел получить штраф в размере 1700 гривен. Причиной этому стало то, что он не имел с собой военного билета.

Также Анатолич во время подробностей истории с ТЦК рассказал, что не стоит ориентироваться на данные в Google, ведь там указаны неправильные графики работы. Поэтому лучше сразу идти прямо в военкомат и там уточнять, когда и как они работаю.

Стоит отметить, что Анатолич является отцом 3 детей, что согласно законодательству дает ему возможность отсрочки от службы в армии. Однако ранее в одном из интервью телеведущий признался, что чувствует вину за то, что не защищает Украину на фронте.

Напомним, звезда сериала "Свингеры" Кукуюк, который получил повестку, объяснил, почему до сих пор не в армии. Кроме этого, ранее Фокус писал, что известный ведущий сообщил, что получил повестку и уже на следующей неделе идет в армию.