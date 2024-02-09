Что категорически нельзя делать в первые часы после маникюра

Маникюр — это в первую очередь не о красоте, а о гигиене. Поэтому чтобы ваши руки выглядели хорошо, всегда надо заботиться о них. Мало кто знает, но уход за ногтями это важная составляющая, ведь то, что вы делаете после маникюра существенно влияет на будущее здоровье ваших ногтей. Не важно делаете вы маникюр дома или в салоне.

После него всегда стоит придерживаться определенных вещей, чтобы сохранить их красивый вид. Фокус собрал основные советы, что не стоит делать в первые часы после маникюра.

Не важно делаете вы покрытие обычным лаком, или гель-лаком, который последние годы достаточно популярен, в первые 2-3 часа избегайте контакта с водой. Вода может размягчить лак или разрушить декоративные детали, которые были добавлены в маникюр. Это же самое касается и увлажняющих средств — кремов, масел и тому подобное.

Иногда женщины любят, чтобы в салоне после маникюра им сделали массаж с маслом или кремом. Однако, вам стоит знать, что мастера с опытом откажут вам в этом. Ведь в первые часы после нанесения покрытия на ногти, они очень уязвимы, а действие увлажняющих средств провоцирует быструю их порчу.

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Конечно стоит избегать контакта и с агрессивными химическими веществами, такими как растворители, средства для удаления лака или моющими средствами. Они могут повредить лак или испортить его долговременное содержание. Поэтому уборку или мытье посуды лучше оставить на другие дни. Рекомендовано делать эти дела в защитных перчатках, тогда ваш маникюр надолго останется привлекательным.

Также избегайте механических повреждений. Открывать что-то ногтями в первые часы после маникюра вообще категорически запрещено. Иначе вы повредите покрытие, под него потом может попасть влага, а внутри начнет развиваться грибок. Поэтому будьте осторожны с острыми предметами или инструментами, которые могут поразить или отколоть ногтевое покрытие.

Нельзя после маникюра самостоятельно подпиливать ногти. Будьте внимательными и после маникюра проверьте нигде, ничего не мешает вам, чтобы мастер мог подправить. Дома этого делать не желательно, ведь мастер наносит финишные покрытия на ногти, которые защищают ногтевую пластину от попадания микробов и влаги. Самостоятельно вы можете повредить эту оболочку.

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