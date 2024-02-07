Как отрастить длинные и крепкие ногти — народные методы

Руки женщины — это фактически лицо ее репутации, ведь при контакте с другими людьми первое на что они обращают внимание это лицо, то как вы одеваетесь и как выглядят ваши руки. Во все века женские руки должны были иметь привлекательный и ухоженный вид. Если женщина имела грязные и неухоженные ногти, ее считали неопрятной.

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Именно поэтому в 21 веке внешнему виду своих рук женщины выделяют немало внимания. Однако, не каждая леди может похвастаться крепкими и красивыми ногтями от природы. Все из-за дефицита витаминов, неправильного питания, или некачественных материалов для ногтей. Именно поэтому, если вы имеете такую проблему вам стоит знать как от нее избавиться. Фокус собрал действенные народные методы, которые могут помочь вам отрастить длинные и крепкие ногти.

Конечно, не секрет, что состояние кожи, волос и ногтей напрямую связано с продуктами, которые мы едим. Именно поэтому прежде всего стоит уделить тщательное внимание питанию. Добавьте в свой рацион продукты, которые содержат биотин, цинк, железо и витамин А, С и Е.

Как можно стимулировать рост ногтей? Народные методы

Массаж с маслом оливы или кокосового масла

Слегка нагрейте масло оливы и нанесите его на ногти и кожу вокруг них. Массируйте в течение 5-10 минут, чтобы улучшить кровообращение. Такой массаж будет способствовать росту ногтей.

Фото: Freepik

Использование ржаной муки

Смешайте ржаную муку с кусочком лимона и небольшим количеством воды, чтобы создать пасту. Нанесите ее на ногти на несколько минут, затем смойте. Это поможет укрепить ногтевую пластину и стимулировать рост.

Фото: Freepik

Применение растительных масел

Наносите масло чайного дерева, лаванды или жожоба на ногти и кожу вокруг них. Масляные ванночки для ногтей по 10-15 минут ежедневно помогут увлажнить ногтевую пластину и сделать ее более крепкой.

Чтобы ваши ногти были крепкими и росли важно избегать контакта с агрессивными веществами. Надевайте перчатки во время мытья посуды или работы с химическими веществами. Это предотвратит повреждение ногтевой пластины.

Также важно минимизировать пребывание рук во влажной среде, ведь постоянный контакт с влагой может смягчить ногтевую пластину.

Помните, важно быть терпеливыми, ведь, чтобы отрастить длинные и крепкие ногти стоит дать им на это время. А именно регулярный и правильный уход помогут достичь желаемого результата. Однако, если вы заметили серьезные проблемы с ногтями все же рекомендуется обратиться к врачу.

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