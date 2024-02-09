Прекрасный принц и сердцеед-эколог: что известно о внуке принцессы Маргарет

Артур Чатто – это младший сын леди Сары Чатто, единственной дочери принцессы Маргарет. И молодой человек уже считается одним из самых завидных женихов Великобритании.

Теперь, когда принцы Гарри и Уильям уже женаты и стали отцами, они утратили статус завидных женихов. Но в королевской семье подрастает новое поколение "прекрасных принцев" и Артур Чатто один из них, как и его младший брат Сэмюэл. О юном сердцееде пишет Daily Mail.

Младший сын леди Сары Чатто, Артур Роберт Натаниэль, родился 5 февраля 1999 года. Впервые он появился на публике в качестве почетного пажа покойной королевы Елизаветы.

Он занимал эту должность с 2009 по 2015 год, он отвечал за шлейф своей двоюродной бабушки на торжественных мероприятиях.

Сейчас Артур Чатто зарабатывает на жизнь в качестве члена Королевской морской пехоты. Он первый член королевской семьи, вступивший в полк. Он 30-й в очереди на престол.

Артур Чатто с матерью, леди Сарой Фото: Getty Images

После посещения хоровой школы Вестминстерского собора Артур пошел по стопам принцев Гарри и Уильяма, поступив в Итонский колледж.

В Итоне он учился в Объединенном кадетском отряде, который обучает учеников ряду военных навыков. После этого он последовал за своим старшим братом Сэмом в Эдинбургский университет.

Артур, изучавший историю искусств, совмещал учебу с работой личным тренером в городском спортзале BoundFitness.

Артур Чатто

В профиле молодого члена королевской семьи, опубликованном в Instagram, Артур написал: "Я личный тренер 3-го уровня, специализируюсь на силовых тренировках и тренировках на выносливость с военной направленностью".

Говорят, что внук принцессы Маргарет также является поклонником спорта на открытом воздухе, в том числе альпинизма. Отважный член королевской семьи даже занимался подледным дайвингом в Гренландии и альпинизмом в Альпах.

Артур, который является страстным защитником окружающей среды, как принцы Уильям и Гарри, также был частью команды из четырех человек, которая собирала деньги для Британского Красного Креста и Just One Ocean в 2020 году.

Говоря о соревновании GB Row Challenge на дистанцию ​​2000 миль, которое заняло 38 дней, Артур сказал, что подготовка к соревнованию была очень тяжелой.

Артур Чатто

Подготовка далась нелегко: он совершал 20-мильные походы и разбил лагерь в Шотландском нагорье, готовясь к своей роли.

Леди Сара Чатто, любимая племянница покойной королевы Елизаветы, была на ее похоронах в Вестминстерском аббатстве с семьей.

Артур Чатто с братом Сэмюэлом Фото: Instagram samchatto

В последнее время его часто можно увидеть в компании давней подруги Лиззи Френд, с которой Артур вместе учился в Эдинбургском университете.

Напомним, ранее Фокус писал о юном Джеймсе, младшем сыне принца Эдварда и Софи Уэссекской.