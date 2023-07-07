Тайный прекрасный принц: что известно о Джеймсе, племяннике короля Чарльза

Младшему сыну принца Эдварда и Софи Уэссекской уже 15 лет и он обещает стать самым завидным холостяком королевской семьи.

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Когда-то принцы Уильям и Гарри считались самыми завидными холостяками королевской семьи Великобритании. Но принцы женились и обзавелись семьями. Однако им уже подрастает достойная смена – юный виконт Северн, сын младшего брата короля. О 15-летнем Джеймсе пишет Daily Mail.

Джеймс Александр Филипп Тео Маунтбеттен-Виндзор родился в графстве Суррей 17 декабря 2007 года. Его отец – принц Эдвард, младший брат короля Чарльза. Мать – Софи Уэссекская, нынешняя герцогиня Эдинбургская.

Джеймс со своей семьей на хоккейном матче Фото: Getty Images

Когда он родился, то был восьмым в очереди на престол, опередив свою старшую сестру леди Луизу Виндзор.

С тех пор введение Закона о наследовании короны означает, что дети мужского пола больше не обгоняют братьев и сестер женского пола, когда речь идет о порядке наследования.

Закон был принят в 2013 году и распространяется только на тех, кто родился после 28 октября 2011 года.

Таким образом, место Джеймса в порядке наследования остается впереди Луизы и не изменилось после рождения третьего ребенка Зары Тиндалл, Лукаса, в прошлом году. Только теперь он 15-й в очереди на престол.

Это связано с тем, что, хотя мать Зары, принцесса Анна, и старше Эдварда, она также родилась до вступления Закона в силу.

Джеймс, который, как сообщается, был одним из любимых внуков королевы. Его крестили в частной часовне Виндзорского замка в апреле 2008 года.

Джеймс на похоронах королевы Елизаветы Фото: Getty Images

Когда принц Эдвард связал себя узами брака с Софи в 1999 году, они приняли решение, что все будущие дети будут иметь титулы вежливости, а не называться принцем или принцессой, с чем согласилась королева Елизавета.

Так что титул виконта Северна Джеймс получил в знак признания валлийских корней его матери. Северн – это река в Уэльсе. Также он унаследовал второстепенный титул своего отца – граф Уэссекс.

Эдвард и Софи хотели, чтобы их дети жили обычной жизнью. Так что, хоть они и принимают участие в официальных мероприятиях, их дети появляются на публике крайне редко и учатся в обычных школах.

Софи и Эдвард не рассказывают о своей семье практически ничего. Эдвард пару раз упоминал, что его сын Джеймс – "милый молодой человек". А его жена отмечала, что семья любит устраивать семейные ужины с барбекю. Семья принца Эдварда живет в Бэгшот-парке, поместье 17-го века неподалеку от Виндзора. И Джеймсу и Луизе нравятся "вечеринки с друзьями" и "прогулки с собаками", по словам их матери.

Джеймс на коронации дяди, сидит за принцем Уильямом Фото: Getty Images

В последнее время Джеймс был замечен на крупных королевских мероприятиях, однако мало что известно о 15-летнем юноше, которого называют "скрытым членом королевской семьи".

"Наверное, не у всех бабушки и дедушки живут в замке, но неважно, куда вы идете или кто они. Когда они с королевой, она их бабушка", — рассказывала Софи, отмечая, что они с Эдвардом воспитывали детей в понимании того, что "им, скорее всего, придется зарабатывать себе на жизнь".

Джеймс и Луиза не используют королевские титулы (HRH) но могут принять другое решение, когда им исполнится по 18 лет.

В то время как леди Луиза была принята в Сент-Эндрюсский университет для изучения английского языка, что требует высоких оценок, о академических способностях Джеймса не известно ничего.

Джеймс уже успел съездить с родителями в Южную Африку, где они посетили некоммерческий фонд Убунье в Грэмстауне.

По словам Софи, для нее было важно, чтобы ее дети увидели, что "существует огромная потребность в поддержке, защите и воспитании сообществ, которые живут в этих прекрасных странах".

Но хоть Джеймс и Луизза росли вдали от всеобщего внимания, но после ряда недавних появлений на публике, увлеченные королевские наблюдатели, несомненно, будут задаваться вопросом, какую роль Джеймс, виконт Северн будет играть в будущем The Firm.

Напомним, ранее Фокус писал о Луи Спенсере, племяннике принцессы Дианы. Когда-нибудь очаровательный молодой человек унаследует титул своего отца и семейное поместье.