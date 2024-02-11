11 февраля 2024 года: святого Власа - что сегодня нельзя делать

Сегодня не желательно употреблять алкоголь, а также не стоит ни с кем ругаться и желать зла другим.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святого Власа. Он был епископом Севастийским, обладал даром исцеления и очень добрым сердцем — лечил больных, помогал нуждающимся, славился искренней любовью к животным — диким и домашним. Умер мученической смертью за веру во Христа.

Что нельзя делать 11 февраля:

пересаживать растения;

употреблять алкоголь;

злословить, выяснять отношения;

желать зла другим.

Народные приметы и поверья:

"Скотий бог — сшиби с зимы рог";

До Прохора старушка охала, пришел Прохор да Влас — скоро весна у нас;

Пролил Влас масла на дороги — пора зиме убирать ноги.

День ангела празднуют:

Власий, Всеволод, Георгий, Дмитрий, Захария, Порфирий, Феодора.

Родились сегодня:

1969 год — Дженнифер Энистон, американская актриса, режиссер и продюсер, обладательница премий "Эмми", "Золотой глобус".

А также в этот день:

1826 год — Университетский колледж Лондона основан как Лондонский университет. Он стал самым первым университетом Лондона;

2001 год — создан компьютерный вирус Anna Kournikova;

2016 год — объявлено об экспериментальном открытии гравитационных волн.