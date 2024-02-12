12 февраля 2024 года: Алексея Чудотворца - что сегодня нельзя делать

Сегодня лучше отказаться от дальних поездок и рабочих командировок. Снег на полях в этот день — к хорошему урожаю.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память Алексея Чудотворца. Он проводил все свое время в молитвах, трудах и монашеских делах. Чудотворцем его назвали после того, как Алексей смог исцелить от слепоты жену хана Джанибека Тайдулу.

Что нельзя делать 12 февраля:

собираться в дальнюю дорогу, уезжать далеко

носить старую одежду

создавать беспорядок в доме

ходить без шапки

выбрасывать остатки хлеба

Народные приметы и поверья:

снег на полях — к хорошему урожаю

мухи оживают — весна близко

холодно в этот день — к теплому марту

иней на деревьях — к хорошей погоде

День ангела празднуют:

Алексей, Антоний, Вассиан, Евгений, Мария, Мелетий, Плутин, Саторнил, Урван, Христ

Родились сегодня:

1809 — Чарльз Дарвин (ум. 1882), английский натуралист и путешественник, автор эволюционной теории развития живых организмов (дарвинизма)

А также в этот день:

1429 — к капитану города Вокулер Роберу де Бодрикуру обратилась 17-летняя девушка из деревни Домреми на границе Шампани и Лотарингии и объявила, что именно ей суждено снять осаду с Орлеана, возвести дофина на трон и изгнать захватчиков из королевства. Началась эпопея Жанны д’Арк

1908 — в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара

1999 — Сенатом США отклонен импичмент Билла Клинтона по обвинению в лжесвидетельстве в связи с делом о сексуальной связи с Моникой Левински