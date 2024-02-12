12 февраля 2024 года: Алексея Чудотворца - что сегодня нельзя делать
Сегодня лучше отказаться от дальних поездок и рабочих командировок. Снег на полях в этот день — к хорошему урожаю.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память Алексея Чудотворца. Он проводил все свое время в молитвах, трудах и монашеских делах. Чудотворцем его назвали после того, как Алексей смог исцелить от слепоты жену хана Джанибека Тайдулу.
Что нельзя делать 12 февраля:
- собираться в дальнюю дорогу, уезжать далеко
- носить старую одежду
- создавать беспорядок в доме
- ходить без шапки
- выбрасывать остатки хлеба
Народные приметы и поверья:
- снег на полях — к хорошему урожаю
- мухи оживают — весна близко
- холодно в этот день — к теплому марту
- иней на деревьях — к хорошей погоде
День ангела празднуют:
Алексей, Антоний, Вассиан, Евгений, Мария, Мелетий, Плутин, Саторнил, Урван, Христ
Родились сегодня:
1809 — Чарльз Дарвин (ум. 1882), английский натуралист и путешественник, автор эволюционной теории развития живых организмов (дарвинизма)
А также в этот день:
1429 — к капитану города Вокулер Роберу де Бодрикуру обратилась 17-летняя девушка из деревни Домреми на границе Шампани и Лотарингии и объявила, что именно ей суждено снять осаду с Орлеана, возвести дофина на трон и изгнать захватчиков из королевства. Началась эпопея Жанны д’Арк
1908 — в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара
1999 — Сенатом США отклонен импичмент Билла Клинтона по обвинению в лжесвидетельстве в связи с делом о сексуальной связи с Моникой Левински