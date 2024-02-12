Сальма Хайек и Кортни Кокс поздравили Дженнифер Энистон с днем рождения (фото)

11 февраля 2024 года звезда сериала "Друзья" отметила 55-летие. По этому поводу к ней обратились близкие люди.

Американо-мексиканская актриса Сальма Хайек и актриса Кортни Кокс поздравили свою коллегу по цеху Дженнифер Энистон с 55-м днем рождения. Архивными кадрами и словами пожеланий звезды экрана делятся в Instagram.

Кортни, с которой именинница сыграла в культовом сериале, показала их фото в вечерних платьях, домашнее селфи и отрывок из "Друзей".

"Не знаю, почему это один из моих любимых клипов... Я думаю, это потому, что никто другой в мире не мог бы сделать так мило, чтобы эта линия звучала так мило. С днем рождения, моя милая Дженни Луиза. Также не знаю, почему я ее так называю... но я точно люблю тебя", — написала Кортни Кокс.

Энистон ответила в комментариях, что также любит свою коллегу и подругу.

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс

Сальма Хайек также присоединилась к поздравлениям. Она показала архивное фото с Энистон, на котором звездные подруги обнимаются.

"С днем рождения, Дженнифер! Посмотрите на эту жемчужину-фотографию, которую я нашла в своих архивах, с обложки Vanity Fair, полную драгоценных воспоминаний. Наслаждайся своим днем", — написала Сальма.

Сальма Хайек и Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон известна своей ролью в популярном ситкоме "Друзья". Она также сыграла в сериале "Утреннее шоу", детективе "Загадочное убийство", комедии "Мы — Миллеры" и т. д.

Именинница была замужем за актерами Брэдом Питтом и Джастином Теру. Впрочем, мамой она так и не стала.

Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

Напомним, Кортни Кокс продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини.

Также Фокус писал о комментарии Дженнифер Энистон относительно внезапной смерти Мэттью Перри.