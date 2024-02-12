Илон Маск появился на "Супербоуле" вместе с сыном Х

Миллиардер занимал место в первом ряду в люксе на "Супербоуле". Посмотреть самое яркое спортивное событие США Илон пришел со своим любимым сыном X AE A-Xii.

52-летний миллиардер Илон Маск был одним из знаменитых гостей на "Супербоуле" и пришел поболеть за команду "Филадельфия Иглз". Его сопровождал сын от певицы Граймс по имени X AE A-Xii. Впрочем, малыша родители зовут просто Х. Об этом пишет Daily Mail.

52-летний миллиардер сидел рядом со своим трехлетним сыном X AE A-Xii, с которым он делит с бывшей девушкой Граймс.

Илон Маск с сыном Х Фото: Getty Images

Перед началом матча он также поговорил с членами своего окружения.

Маск в воскресенье добавил новейшую конфигурацию на X, ранее называвшемся Twitter, чтобы отпраздновать подготовку к большой игре этого года.

Таким образом, вместо обычного значка сердца, заполняющегося красным после лайка твита, появится логотип Super Bowl LVIII.

Появление Маска на Суперкубке произошло после того, как федеральный судья приказал генеральному директору Tesla снова дать показания в ходе расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США по поводу его поглощения Twitter за 44 миллиарда долларов.

В октябре SEC подала на Маска в суд, чтобы заставить генерального директора Tesla и SpaceX дать показания в рамках расследования покупки им в 2022 году Twitter, гиганта социальных сетей, который он впоследствии переименовал в X.

Илон Маск с сыном Х

По данным SEC, Маск отказался присутствовать на интервью в сентябре, которое было частью расследования.

Агентство проверяет, соблюдал ли Маск закон при подаче необходимых документов о покупке акций Twitter и не вводили ли его заявления в отношении сделки в заблуждение.

Напомним, у Илона Маска 10 детей. Еще один ребенок, его первенец Невада от первого брака с писательницей Джастин Уилсон, умер в младенчестве. Но чаще всего Маск появляется на публике со своим сыном Х от певицы Граймс.

У Граймс трое детей от миллиардера. И недавно певица начала борьбу за опеку. В октябре прошлого года она сообщила техасскому судье, что Маск взял на себя опеку над их 3-летним сыном X Æ A-Xii, несмотря на ее возражения.