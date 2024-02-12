"Причинил невыразимую боль многим": Оззи Осборн раскритиковал Канье Уэста

Осборн говорит, что рэпер без разрешения использовал трек его группы во время вечеринки по прослушиванию своего нового альбома "Vultures".

Британский рок-певец и музыкант Оззи Осборн заявил, что американский рэпер Канье Уэст хотел использовать сэмплы Black Sabbath в своей музыке, но ему было отказано, "потому что он антисемит", сообщает The Independent.

75-летний фронтмен Black Sabbath заявил, что 46-летний Уэст попросил разрешения использовать клип без вокала группы, исполняющей "War Pigs" в 1983 году.

"Он антисемит и причинил невыразимую боль многим", — заявил Оззи, добавив: "Я не хочу никаких связей с этим человеком!"

Осборн заявил, что Уэст все равно использовал этот клип во время вечеринки по прослушиванию своего нового альбома Vultures в Чикаго.

Журналисты The Independent связалась с представителями Уэста для получения комментариев, но пока ответ не получили.

Как отмечает издание, в последние годы Уэст вызвал широкую критику из-за сделанных им антисемитских комментариев. В декабре 2022 года он появился на шоу правого теоретика заговора Алекса Джонса, где заявил, что ему "нравится Гитлер", и сказал, что люди должны "перестать диссить нацистов".

Год спустя Уэст опубликовал извинения перед еврейской общиной, написанные на иврите.

"У меня не было намерения оскорбить или проявить неуважение, и я глубоко сожалею о любой боли, которую я мог причинить. Ваше прощение важно для меня, и я намерен исправить ситуацию и способствовать единству", — заявил Канье Уэст.

Напомним, 7 февраля сообщалось, что радиоведущий взял двухчасовое интервью у Канье Уэста и отказался его выпускать в эфир. Ведущий Билл Мар считает, что интервью, которое предполагало обучающий эффект, на самом деле получилось противоположным по смыслу. Оно может навредить молодым людям.