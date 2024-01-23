Разъяренный прохожий плюнул на машину Канье Уэста у него на глазах (видео)

Несмотря на то, что мужчина выкрикивал оскорбления в сторону рэпера, тот не стал ему ничего отвечать. Сев с женой в машину, Уэст немного послушал незнакомца и отправился по делам.

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46-летний американский рэпер Канье Уэст и его 29-летняя жена Бьянка Цензори по дороге в солярий в Лос-Анджелесе попали в довольно неприятную ситуацию, пишет TMZ.

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Канье Уэст публично заявил, что ему нужно от Бьянки Цензори

Когда музыкант в полностью черной одежде и Бьянка в обтягивающей белой майке без бюстгальтера, черных шортах и туфлях на шпильке подошли к своей машине, случайный прохожий начал кричать на них, а затем плюнул в машину Уэста, когда они попытались уехать.

Темнокожий мужчина оскорблял Уэста, восклицая "Ты в моем квартале, мальчик!", а также упомянул Люцифера, дьявола и 666. Однако рэпер никак не отреагировал на его слова. Он выехал с парковки, открыл окно и несколько минут стоял и слушал незнакомца прежде, чем отправиться с женой по делам.

Отметим, что люди, которые стали очевидцами инцидента, тепло одеты. на них куртки и толстовки. В то же время жена рэпера выглядела, мягко говоря, очень легко одетой.

Недавно Уэст попал в заголовки газет из-за того, что поставил себе вместо зубов титановые протезы стоимостью $850 тысяч. Таким образом он скопировал культового злодея "бондианы" по кличке Челюсти.

Имплантат представляет собой новую хирургическую модель, дизайн которой создал сам рэпер. По словам дантистов, такая процедура чревата для него осложнениями, поскольку такие протезы довольно сложно чистить. Ими также весьма неудобно пользоваться. Однако сам Канье вполне доволен тем, что сделал, и даже продемонстрировал свою новую улыбку в соцсетях.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст придумал новые образы для своей жены, состоящие из минимума одежды.