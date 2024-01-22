Стоматолог объяснил, почему Канье Уэст сделал огромную ошибку, заменив зубы протезами
Стоматолог не только рассказал о рисках, которые несет замена зубов протезами, но и поставил под сомнение их стоимость. По его словам, она раз в восемь меньше суммы, озвученной СМИ.
46-летний американский рэпер Канье Уэст, который заменил свои зубы титановыми протезами стоимостью около $850 тысяч, может пожалеть об этом. Такое мнение выразил австралийский доктор Сэм Ко, ведущий косметический стоматолог и директор клиники Dental Boutique, пишет Daily Mail.
В частности, у артиста могут возникнуть проблемы с тем, чтобы держать новую конструкцию в чистоте.
"Хотя сообщалось, что дантист предоставил ему специальное оборудование для чистки зубов, такой громоздкий цельный прибор будет трудно чистить. Микроскопически под титан попадает много еды, бактерий и мусора, что может вызвать неприятный запах изо рта, чувствительность, кариес и проблемы с деснами, такие как болезни и инфекции, если титан находится там в течение длительного времени", – отметил он.
Ко предположил, что Уэст, скорее всего, подпилил зубы, а не удалил их полностью, и приклеил на них титановые протезы. Оставшаяся часть зубов со временем сместится, что приведет к ухудшению качества клея, удерживающего титан на месте. Это чревато "микроразрывами", в которых со временем могут образовываться бактерии и гниль.
"Это приведет либо к тому, что мост со временем расшатается, либо, что еще хуже, к разрушению зубов, инфекциям и заболеваниям, когда бактерии смогут проникнуть внутрь зубов", — предупредил он.
Стоматолог также опасается, что Канье будет трудно есть, учитывая, что поверхности его нового протеза плоские и громоздкие, что затрудняет разрывание и пережевывание пищи.
"С косметической точки зрения они кажутся довольно громоздкими и могут изменить внешний вид его лица и структуру мягких тканей, а также повлиять на то, как он говорит, поет и читает рэп", — добавил он.
Дантист поставил под сомнение озвученную стоимость протезов в $850 тысяч.
"Практически и клинически титан, труд стоматолога и лаборатории, делающий "зубы", не будет стоить и близко столько. Очень трудно оценить что-то подобное уникальному, но если бы кто-то сделал что-то подобное в Австралии, это, возможно, стоило бы максимум 100 тысяч австралийских долларов или меньше!" – подчеркнул он.
Новые зубные протезы Канье были установлены доктором Томасом Коннелли в Беверли-Хиллз вместе с Наоки Хаяши, главным зубным техником. Их дизайн придумал сам Уэст.
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