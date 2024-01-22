Стоматолог пояснив, чому Каньє Вест зробив величезну помилку, замінивши зуби протезами

Стоматолог не тільки розповів про ризики, які несе заміна зубів протезами, а й поставив під сумнів їхню вартість. За його словами, вона разів у вісім менша за суму, озвучену ЗМІ.

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46-річний американський репер Каньє Вест, який замінив свої зуби титановими протезами вартістю близько $850 тисяч, може пошкодувати про це. Таку думку висловив австралійський доктор Сем Ко, провідний косметичний стоматолог і директор клініки Dental Boutique, пише Daily Mail.

Зокрема, в артиста можуть виникнути проблеми з тим, щоб тримати нову конструкцію в чистоті.

"Хоча повідомлялося, що дантист надав йому спеціальне обладнання для чищення зубів, такий громіздкий цілісний прилад буде важко чистити. Мікроскопічно під титан потрапляє багато їжі, бактерій і сміття, що може спричинити неприємний запах з рота, чутливість, карієс і проблеми з яснами, такі як хвороби та інфекції, якщо титан перебуває там протягом тривалого часу", — зазначив він.

Так зараз виглядають зуби Каньє Веста Фото: Instagram

Ко припустив, що Вест, найімовірніше, підпиляв зуби, а не видалив їх повністю, і приклеїв на них титанові протези. Частина зубів, що залишилася, з часом зміститься, що призведе до погіршення якості клею, який утримує титан на місці. Це загрожує "мікророзривами", в яких з часом можуть утворюватися бактерії і гниль.

"Це призведе або до того, що міст із часом розхитається, або, що ще гірше, до руйнування зубів, інфекцій і захворювань, коли бактерії зможуть проникнути всередину зубів", — попередив він.

Стоматолог також побоюється, що Каньє буде важко їсти з огляду на те, що поверхні його нового протеза плоскі та громіздкі, що утруднює розривання і пережовування їжі.

"З косметичного погляду вони здаються досить громіздкими і можуть змінити зовнішній вигляд його обличчя і структуру м'яких тканин, а також вплинути на те, як він говорить, співає і читає реп", — додав він.

Доктор Сем Ко скептично поставився до нової посмішки Каньє

Дантист поставив під сумнів озвучену вартість протезів у $850 тисяч.

"Практично і клінічно титан, праця стоматолога і лабораторії, що робить "зуби", не коштуватиме і близько стільки. Дуже важко оцінити щось подібне до унікального, але якби хтось зробив щось подібне в Австралії, це, можливо, коштувало б максимум 100 тисяч австралійських доларів або менше!" — наголосив він.

Нові зубні протези Каньє були встановлені доктором Томасом Коннеллі в Беверлі-Гіллз разом з Наокі Хаяші, головним зубним техніком. Їхній дизайн придумав сам Вест.

Раніше Фокус писав, чому нові протези репера можуть призвести до задухи.