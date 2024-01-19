Титановые челюсти. Стоматологи предупреждают: новые зубы Канье Уэста могут вызвать удушье

Медики рассказали о побочных эффектах украшений для зубов, которые так популярны среди зарубежных звезд.

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46-летний американский рэпер Канье Уэст на днях сверкнул новыми "зубами" — на самом деле он замени свои зубы титановыми протезами стоимостью 850 000 долларов. Музыкант показал новые зубы в социальных сетях и сравнил себя с культовым злодеем из франшизы о Джеймсе Бонде, который называл себя Челюсти, пишет Daily Mail.

Источники, приближенные к звезде, утверждают, что на самом деле Канье Уэс вовсе не удалял свои настоящие зубы, а лишь поместил на них дорогостоящий зубной протез. По сути, его новая "титановая улыбка" является "гриллзом" — фиксированной декоративной накладкой, закрывающей зубы. Отметим, что в последние годы гриллзы стали чрезвычайно популярными среди звезд — они то и дело сверкают новыми зубными украшениями, сделанными из драгоценных металлов и камней.

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Увы, стоматологи не оценили новые веяния моды, а потому уже давно предупреждают о "подводных камнях", с которыми сталкивается человек, использующий гриллзы. На волне новостей о новой "титановой улыбке" Канье Уэта медики решили еще раз описать все побочные эффекты, с которыми может столкнуться человек с гриллзами.

По словам ведущего врача частной практики Smileworks Liverpool, доктора Эмджей Роуланд-Варманн, подобные зубные украшения фактически являются "ловушкой для зубного налета". Такое накопление бактерий может привести к кариесу, неприятному запаху изо рта, а также заболеванию десен.

Отметим, что большинство гриллзов представляют собой чехлы, которые можно надевать и снимать, однако некоторые из них все же приклеиваются непосредственно к зубу с помощью специального стоматологического клея.

Новая улібка Канье Уєста Фото: Instagram

Роуланд-Варманн предупреждает, помимо риска того, что зубные украшения станут "ловушкой для зубного налета", они также могут стать причиной удушья и изнашивают защитное покрытие наших зубов.

Клинический директор международной сети стоматологических услуг Impress доктор Ричард Маркес, поддерживает идею того, что гриллзы на самом деле могут навредить зубам. Такие зубные украшения способны вызвать проблемы с чисткой зубов, в результате чего будет скапливаться налет. Впоследствии это может привести к развитию кариеса, неприятного запаха изо рта, а также проблем с деснами.

Опасность также представляет собой и клей, используемый для установки гриллз. Доктор Маркес предполагает, что он может содержать вредные химические вещества, способные нанести вред зубам и деснам.

В результате медики сошлись в одном, если люди все же не могут отказаться от идеи установки зубных украшений, им следует тщательно следить за гигиеной полости рта, а также чаще посещать стоматолога для осмотров.

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