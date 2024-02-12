Канье Уэст появился на публике в религиозной маске (фото)

Музыкант и его жена Бьянка Цензори посетили популярное спортивное событие. Для выхода Уэст выбрал винтажный аксессуар из коллекции 1996 года.

46-летний американский рэпер Канье Уэст скрыл свое лицо маской с распятием на Супербоуле-2024, который он посетил с женой Бьянкой Цензори, 29. Об этом пишет Daily Mail.

Аксессуар скандального музыканта — винтажное изделие Alexander McQueen из осенней коллекции дизайнера 1996 года Dante — имел трехмерное белое распятие между глазами.

Поскольку в воскресенье, 11 февраля 2024 года, исполнилось 14 лет со дня смерти британского дизайнера Александра Маккуина, рэпер, вероятно, надел маску в честь покойной легенды моды.

Канье Уэст и Бьянка Цензори на Супербоуле-2024

Музыкант носил религиозную маску поверх второго, более эластичного головного убора, и собрался на большую игру в черной кожаной куртке.

Канье Уэст Фото: скріншот

Тем временем Бьянка на спортивном мероприятии в Лас-Вегасе покрыла голову черным убором, который сочетала с кожаным пальто.

Канье Уэст и Бьянка Цензори на Супербоуле-2024

Непонятно, когда именно Уэст и Ценсори прибыли в "город грехов", но они были среди многих других знаменитостей, включая бывшую жену рэпера Ким Кардашьян.

Канье Уэст мог встретить Ким Кардашьян на Супербоуле-2024

Ким и Канье были женаты с 2014 года. В 2022 они окончательно развелись и рэпер женился на сотруднице своего бренда Бьянке Цензори. Сначала сообщалось, что церемония не носила официальный характер, однако впоследствии инсайдеры рассказали, что пара заключила настоящий брак.

Напомним, Оззи Осборн раскритиковал Канье Уэста.

Также Фокус писал об очередном эпатажном образе Бьянки Цензори.