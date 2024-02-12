Журналисты отметили, что внешность Тома Круза заметно изменилась (фото)

В последние два года Том Круз снова носит более длинные волосы. В этот период он был занят работой над своей франшизой "Миссия невыполнима".

Звезда Голливуда актер Том Круз был VIP-гостем на блестящем гала-ужине в поддержку лондонской благотворительной организации Air Ambulance Charity в Raffles London в OWO (Старое военное министерство). Все взгляды были прикованы к звезде после того, как за последние четыре десятилетия его внешность заметно изменилась, сообщает Daily Mail.

В своем последнем публичном появлении актер продемонстрировал более длинные, распущенные локоны. Он сиял, фотографируясь с принцем Уэльским.

Фото: Shutterstock

Карьера Тома, одного из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, длилась более четырех десятилетий.

Совершив прорыв в фильмах "Рискованный бизнес" (1983) и "Лучший стрелок" (1986), он стал ведущим актером девяностых, сыграв роли в "Фирма" (199) и "Джерри Магуайр" (1996).

Журналисты обратили внимание на изменившийся за эти годы внешний вид Тома.

Ранние годы творчества

Тому было 24 года, когда он появился в одном из своих самых известных фильмов: "Лучший стрелок".

Фото: Shutterstock

Актер получил главную роль Пита "Маверика" Митчелла в боевике, который стал самым кассовым отечественным фильмом года, который принес 357 миллионов долларов дохода.

В этот период звезда выглядела совсем иначе. Том рассказал о своем восхождении к славе в это время: "Я действительно очень приватен, живу в своем собственном мире. Внезапно я оказался кем-то идущим по улице, и люди смотрели на меня, и я думал: "Господи, у меня что-то торчит из носа?". Потребовалось время, чтобы привыкнуть к этому.

Кинозвезда

В 80-тые годы Том прочно утвердился в качестве одной из крупнейших звезд индустрии и имел соответствующий внешний вид.

Фото: Shutterstock

В 90-х он выглядел как модель-мужчина. В этот период Том также носил более длинную прическу.

Фото: Shutterstock

Франшиза "Миссия невыполнима" всерьез стартовала с выхода первого продолжения, кассовые сборы которого превысили 500 миллионов долларов.

Середина нулевых — продолжение успеха

Несколько лет спустя Том приобрел более смелый вид, сделав гораздо более короткую стрижку ежиком, которую он сохранял в течение нескольких лет.

Фото: Shutterstock

Это десятилетие было одним из самых загруженных для Тома, когда он появился во множестве успешных фильмов, включая "Последний самурай", "Залог" и "Война миров". Он также готовился вернуться к франшизе "Миссия невыполнима".

2021 год — отечное лицо и пластические операции

Том удивился в октябре 2021 года, когда посетил бейсбольный матч в Сан-Франциско с заметно более одутловатым лицом.

Круз вызвал слухи о том, что его лицр изменилось из-за проведенных пластических операций.

Фото: Shutterstock

Дон Эттуэлл, дипломированная медсестра по эстетической медицине рассказала, что это — результат "чрезмерного использования филлеров".

"На печально известной фотографии, сделанной в октябре 2021 года, вы можете видеть, что Том выглядел опухшим и одутловатым, что могло быть связано с чрезмерным наполнителем, отеком после процедуры или увеличением веса.

Часто хирургические процедуры, такие как подтяжка шеи, в сочетании с подтяжкой средней части лица, могут вызвать такой тип отека в этих областях", — отметила Эттуэлл.

Однако вскоре Том вернулся к своему прежнему состоянию. На красной дорожке Каннского кинофестиваля в мае 2022 года с похудевшим внешним видом.

Сегодняшний день

Том вернулся в центр внимания в 2022 году со своим первым за четыре года фильмом "To Gun: Maverick".

Фото: Wireimage

Кассовые сборы фильма составили более 1 миллиарда долларов (самый кассовый фильм за всю карьеру), и многие критики сочли его улучшением по сравнению с оригиналом.

В последние два года Том снова носит более длинные волосы. В этот период он был занят работой над своей франшизой "Миссия невыполнима".

Фото: Wireimage

Напомним, 22 декабря сообщалось, что Том Круз продолжает тайные встречи с бывшей женой российского олигарха. Он арендует целый этаж шикарного лондонского ресторана для свиданий со светской львицей Эльсиной Хайровой.