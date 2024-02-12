Зендая в белоснежном платье со спиральным лифом появилась на фотоколле "Дюны" (фото)

Звезда экрана выбрала наряд в светлых оттенках для события в Париже. К ней присоединились Тимоти Шаламе, Остин Батлер и другие актеры фильма.

27-летняя американская актриса Зендая посетила фотоколл второй части "Дюны" в Париже в белоснежном платье с акцентным спиральным лифом. Об этом пишет RCFA.

Звезда экрана выбрала для появления в столице Франции наряд от Alaïa La Robe Spirale из коллекции осень 2024. Креативный директор бренда Питер Мюлье создал для Зендаи платье без бретелек и с разрезом на бедре в виде асимметричной юбки. Таким образом наряд максимально подчеркивал стройную фигуру актрисы.

На ногах Зендаи были острые туфли в тон основного образа. Она собрала волосы в пучок и сделала легкий макияж, позируя на фоне Эйфелевой башни в Париже. Знаменитость практически полностью отказалась от аксессуаров, сосредоточив внимание на платье Alaïa.

Зендая в Париже Фото: Getty Images

Во французскую столицу, кроме звезды "Эйфории", прибыли другие актеры "Дюны" и режиссер картины Дени Вильнев. В частности, на фотоколле появились Тимоти Шаламе и Остин Батлер.

Режиссер и актеры "Дюны" Фото: Getty Images

Главный герой картины Тимоти Шаламе выбрал для появления на публике черный гольф и коричневые кожаные брюки.

Тимоти Шаламе и Зендая в Париже Фото: Getty Images

Отметим, что первая часть фильма Дени Вильнева вышла в конце 2021 года. Показ продолжения начнется с 29 февраля 2024 года.

Напомним, Зендая и Тимоти Шаламе признались, что им было неудобно целоваться во время съемок "Дюны".

Также Фокус писал о слухах относительно разрыва Тома Холланда и Зендаи.