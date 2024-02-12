Анна Тринчер впервые рассказала о покупке квартиры в 18 лет (видео)

Артистка приобрела жилье в центре Киева. По ее словам, деньги на дорогостоящую покупку она заработала сама.

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер ошеломила поклонников признанием о том, что в 18 лет купила собственное жилье. Она призналась, что совершила покупку недвижимости самостоятельно, без финансов родителей. Об этом Анна рассказала в подкасте "Не идеальная".

Анна отметила, что ее всю жизнь обвиняли в том, что всего, чего она достигла – это были родители, которые все проплатили, потом – муж, который за все платит.

Знаменитость поделилась, что с наступлением совершеннолетия приобрела в элитном жилом комплексе Киева собственную квартиру. Только сейчас, в свои 23 года, готова признаться в этом, ведь раньше ее пугало непонимание окружающих. Анна отметила, что все деньги она заработала честным трудом.

"В 18 лет я купила дорогую квартиру в центре Киева в дорогом, классном ЖК. Будучи блогером, я ни слова об этом никому не сказала. Я подумала, что не поверят, что это я заработала, а там не было ни копейки мамы. Я за все это время с 18 лет ни разу даже не улыбнулась от этой мысли. Я как будто пошла в магазин и купила банан, потому что я постоянно думала о новых достижениях: "Купила и купила – ну и что? А дальше что?", – поделилась Тринчер.

В тот момент ей очень хотелось услышать слова поддержки и радости от папы, с которым у блогерши сложились довольно непростые отношения с детства.

"На самом деле я бы хотела получить похвалу от отца", – со слезами на глазах призналась Анна.

Напомним, 28 ноября сообщалось, что певица Анна Тринчер разводится с Александром Волошиным спустя год после свадьбы. Ранее певица решительно отрицала все слухи о разводе.