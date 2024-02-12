Звезда Супербоула Ашер признался, что готовится к третьему браку

У певца и его музыкального продюсера Дженн Гойкочеа уже есть двое детей. Для Ашера это будет уже третий брак.

Ашер, который на этих выходных с блеском выступил на Супербоуле, нарушил молчание по поводу слухов о браке с его давней подругой, музыкальным продюсером Дженн Гойкочеа. Об этом пишет Hello Magazine.

В воскресенье певец вышел на сцену стадиона Allegiant в Лас-Вегасе и произвел фурор своим пылким 15-минутным выступлением в перерыве между таймами. Вместе с ним выступили и другие звезды — Алисия Киз, Лудакрис и Лил Джон.

Ашер и Алисия Киз на Супербоуле

Однако перед своим эпическим выступлением Ашер попал в заголовки газет после того, как он и его давняя подруга Дженнифер "Дженн" Гойкочеа сообщили, что получили лицензию на брак – в Лас-Вегасе, городе с более чем 50 свадебными часовнями.

Ашер и Дженн получили лицензию на брак 8 февраля. И уже готовятся к свадьбе. Правда, дата пока не назначена.

Ашер и Дженн Гойкочеа Фото: Getty Images

"Послушайте, когда вы находите кого-то, кого вы знаете, как отличного партнера, конечно, это честь и удовольствие иметь возможность разделить жизнь с кем-то, кто хочет разделить ее с вами и любит вас, такого, как вы есть", — признался певец.

Он продолжил: "Очевидно, мы взяли на себя обязательство жить вместе ради наших детей. Для нас не было бы странно пожениться. Мы уже это сделали. Вы понимаете, о чем я говорю?".

Ашер и Дженн встречаются с 2019 года, у них есть двухлетний сын Сир Кастрелло и трехлетняя дочь Суверен Бо.

Он также является отцом двух сыновей от своей первой жены, Тамико Фостер. Пара познакомилась, когда Тамико работала его личной стилисткой. Старшему мальчику, Ашеру "Цинко" Ви уже исполнилось 16 лет, а Навида Эли на год младше.

Ашер был женат два раза. А в начале 2000-х он встречался с Розондой Томас, участницей группы TLC.

Напомним, Супербоул в этом году стал настоящим триумфом Тейлор Свифт. Певица привлекала внимание в ложе за миллион долларов, где она появилась со своими подругами. А потом она публично наградила поцелуем своего бойфренда Трэвиса Келси, отмечая победу его команды по американскому футболу "Канзас -Сити Чифс" над "Сан-Франциско Форти Найнерс" со счетом 25:22.