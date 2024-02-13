13 февраля 2024 года: Мартиниана Кесарийского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя выяснять отношения в семье, ругаться и обижаться. Мороз в этот день — к засушливому лету.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Мартиниана Кесарийского. Начинал он свой путь к Богу отшельником в пустыне, где почти все свое время проводил в искренних молитвах. За это Господь наградил его даром исцеления. Но однажды, вернувшись с пустыни, он столкнулся с настоящим испытанием — женской красотой. Девушка пыталась соблазнить Мартиниана и сбить его с пути истинного. Но монах не поддался искушению и отверг девицу. За это преподобного Мартиниана считают покровителем верности в семье.

Что нельзя делать 13 февраля:

выяснять отношения в семье;

ругаться, оскорблять друг друга;

обижаться, пытаться обидеть другого;

шить, вязать, вышивать, прясть.

Народные приметы и поверья:

мороз сегодня — к засушливому лету;

небо затянуто облаками — к дождливой весне;

снег в полях — к теплой весне.

День ангела празднуют:

Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей.

Родились сегодня:

1904 год – Даниил Скоропадский, украинский политик;

1948 год – Богдан Жолдак, украинский писатель, сценарист, драматург.

А также в этот день:

1777 год — в Париже арестован и заключен в Венсенский замок маркиз де Сад, обвинявшийся в похищении девушек с целью совращения, отравления и содомии;

1895 год — французские изобретатели братья Люмьер подали заявку на патент на "аппарат, служащий для получения и рассматривания изображений";

1917 год — Париже была арестована легендарная шпионка Мата Хари;

1959 год – в продажу поступают первые куклы Барби;

1962 год — группа из четырех австрийских альпинистов под руководством Генриха Харрера совершила первое восхождение на высшую точку Океании Пунчак-Джая;

1981 год — в "Нью-Йорк Таймс" опубликовали самое длинное предложение (оно состояло из тысячи двухсот восьмидесяти шести слов);

1992 год – Уганда признает независимость Украины.