Трендовая челка в 2024 году: на какие варианты стоит обратить внимание

Челка, которая более известна нам как "челка" — это пряди волос, которые налегают на лицо и прикрывают часть лба. В определенных вариациях стрижки, челка может добавить прическе свежести и модного вида. Некоторые люди считают, что челка молодит и придает образу свежести и энергичности. В то же время другие считают, что челка может старить из-за того, что она подчеркивает морщины на лбу. Однако, в конце концов, вопрос о том, старит или молодит челка, — это субъективное мнение каждого человека.

Челка бывает разной длины, формы и стиля, и часто используется женщинами для изменения внешнего вида и создания различных вариантов причесок. Именно поэтому Фокус подготовил подборку трендовых вариантов стрижки челки, которые будут актуальны в 2024 году.

Конечно в разные времена и культуры были популярны разные стили челок, которые со временем исчезали и снова приобретали популярность. Одним из трендовых вариантов в 2024 году будет челка-шторка.

Челка-шторка

Челка-шторка — это стрижка челка, которая получила свое название из-за насыщенного объема в передней части головы, схожего с занавесом или шторкой. Эта челка характеризуется короткой или средней длиной волос спереди, которая создает стильный и эффектный объем. Челка-шторка популярна в мире моды и создает современный образ. Это идеальный вариант для женщин, которые хотят добавить что-то новое в свой образ. Данная модель челки прекрасно смотрится, как с ровными, так и с вьющимися волосами.

Также этот вариант челки идеально сочетается с модными стрижками в 2024 году, такими как каре, боб и даже многослойными вариантами.

Тонкая челка

Когда мы говорим о тренде тонкой челки, имеем в виду, что это стиль стрижки с прямой или закругленной линией, которая идет по лбу и подчеркивает вашу прическу. Тонкая челка создает впечатление более утонченного и стильного образа. Она может быть подходящей для разных типов волос и форм лица.

Этот вариант челки является достаточно универсальным и практичным. Кроме этого, она хорошо подходит под различные вариации стрижек.

Боковая челка

Это еще один вариант стрижки челки при котором волосы подстригаются таким образом, что они падают на лоб, закрывая его с одной или двух сторон. Этот вариант стрижки может быть разной длины и формы, в зависимости от предпочтений человека. Боковая челка является популярным выбором среди многих женщин, поскольку она придает свежего и стильного образа.

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