Эти стрижки превратят вас в старую женщину: 6 худших вариантов

Периодически каждая женщина обращается за услугами к парикмахеру, чтобы освежить свой внешний вид и привести в форму свою прическу. Конечно с приходом тепла, эта потребность приобретает большую актуальность.

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Многие женщины изъявляют желание изменить стиль и прическу, поэтому экспериментируют, однако есть и те, которые десятки лет не меняют прическу. Именно поэтому Фокус подготовил подборку неудачных вариантов стрижки, которые сделают из вас "старую женщину".

Стрижки на средние волосы — самые худшие варианты

Как и что-либо в мире моды, стрижки могут приобретать популярность, а затем резко терять моду. Поэтому всегда стоит следить за тенденциями и прислушиваться к специалистам.

Вот, например, некогда популярная стрижка под названием Медуза. Ее вариацию когда-то даже имела на себе известная американская актриса Николь Кидман. Этой стрижке был характерен резкий переход в длине. Сейчас же она считается антитрендом, более того, стилисты утверждают, что она добавляет несколько десятков лет к внешнему виду.

Кроме этого, среди антитрендов в мире причесок сейчас лидирующую строчку занимает ровная челка. Специалисты не рекомендуют создавать ровные линии, ведь это выглядит не натуральным. Вместо этого они советуют добавить немного небрежности в челку. Это будет выглядеть естественно и стильно. А вот от ровной челки лучше отказаться.

Еще десять лет назад приобрел популярность тренд выбритых висков и затылка у женщин. Многие оставляли длинные волосы на макушке, а снизу собирали в контур по голове до 0. Однако, уже несколько лет этот тренд стал антитрендом. И хотя до сих пор можно встретить женский пол, который продолжает брить виски, все же этот вариант прически сейчас считается безвкусицей. Кроме этого, она очень портит женские черты лица, делает женщину грубой и добавляет возраста ее внешности.

Самые неудачные стрижки на короткие волосы

И хоть каре в 2024 году станет трендовым вариантом прически, одна из его вариаций все же считается не лучшим решением. Речь идет о сочетании каре с прямой челкой. Стилисты считают данную прическу безвкусицей, а также отмечают, что обладатели этого варианта прически автоматически добавляют своей внешности несколько десятков лет. Кроме того, что она будет старить, так еще и это сочетание каре и ровной челки часто делает образ смешным и смешным. Поэтому лучше, если хочется иметь каре с челкой посоветоваться со специалистом, который может помочь выбрать вам правильную прическу.

Стрижка пикси. Этого варианта стрижки стоит избегать женщинами до 40 лет. Пикси — это короткая женская стрижка, которая отлично подходит для разных типов волос. Она характеризуется тем, что волосы короткие сзади и по бокам, а вверху длиннее и слоистые. Эта стрижка часто носится с пробором или без него, что добавляет объем к волосам. Если женщинам после 40 она придает шарм и изысканность, то до 40 она добавляет лишь старости.

Стрижка маллет, также известная как "молоток" или "маленик", является довольно отличительной стрижкой, которая включает короткую спереди часть волос и более длинную сзади. Хотя эта стрижка изначально ассоциировалась с мужчинами, в последнее время она стала популярной и среди женщин. Однако, не все знают, что она имеет свои начала с 90-х, выглядит довольно экстравагантно и добавляет несколько десятков лет вашей внешности. Кроме этого, она выглядит довольно забавно. Поэтому этот вариант стрижки лучше избегать.

Напомним, ранее мы писали о 5 стрижках, которые помогут визуально уменьшить лицо и выглядеть моложе. Кроме этого, Фокус писал о стрижках для женщин после 40 лет: какие прически помогут выглядеть моложе.