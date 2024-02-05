5 стрижек, которые помогут визуально уменьшить лицо и выглядеть моложе

Красивая стрижка позволяет женщине чувствовать свою привлекательность и уверенность в себе. Стилисты поделились советами, которые помогут с помощью обычной стрижки уменьшить щеки и стать на несколько лет моложе.

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Если вам не нравится ваше отражение в зеркале, пора что-то менять. И лучше всего начать с прически. Несколько надрезов здесь и там — более короткий срез, несколько слоев — могут существенно изменить ваш образ. И суть не в том, чтобы выглядеть намного младше своего возраста, а в том, чтобы всегда выглядеть свежей, современной и готовой покорять мир. В этом вам помогу некоторые стрижки, пишет She Finds.

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Стилист Glam Girl Gabi рассказала о пяти стрижках, которые помогут вам выглядеть моложе.

Блант боб

Фото: Freepik

С возрастом волосы могут выпадать, истончаться и терять былой объем. Стрижка блант боб имеет четкую неизмененную базовую линию, которая доходит до плеча или прямо над ним, она может быть как с челкой, так и без. По мнению Габи, причина, по которой эта стрижка хорошо работает, заключается в том, что одна линия у основания делает волосы более густыми, даже если это не так. Более густые волосы связаны с молодостью, поэтому вполне понятно, почему эта стрижка может помочь, если вы хотите "мгновенную подтяжку лица".

Средняя длина с длинными слоями

Если вас пугает идея коротких волос, или у вас слабая линия подбородка, или есть другая причина, по которой вы предпочитаете сохранять некоторую длину, эксперт предлагает стрижку средней длины с длинными слоями. Эта стрижка, с множественными слоями, обрамляющими лицо, универсальна. Длина недостаточно короткая, чтобы расширить лицо, но и не достаточно длинная, чтобы опустить его вниз. Обязательно сохраняйте относительно плотную базовую линию.

Челка

Фото: Freepik

Независимо от того, решите ли вы оставить волосы короткими, или длинными, челка может сделать лицо меньше и замаскировать мелкие морщинки и заломы на лбу и в уголках глаз. Но Габи подчеркивает важность правильной стрижки челки — есть несколько способов подстричь и уложить челку — тонкую, рваную и т. д. Стилист рекомендует не делать слишком короткую или слишком ровную челку, поскольку она, наоборот, сделает акцент на морщинах и отеках вокруг глаз, что может быть не самым приятным.

Бикси

Бикси — это модно, ее можно быстро высушить феном, и укладывать, создавая массу игривости и текстуры. Если вы сделаете эту стрижку немного длиннее, она превратится в лохматую стрижку, но более короткий вариант может выглядеть круто и смело.

Используйте естественную текстуру ваших волос

Фото: Shutterstock

Если у вас волнистые или вьющиеся волосы и вы их выпрямляете много лет, перестаньте это делать и постарайтесь воспользоваться тем, что дала вам природа. Кудри и волны (а также волосы, которые не выглядят идеально) действительно могут сделать вас моложе. Текстура может расширить ваше лицо и убрать акцент с нечеткого овала лица. Кроме того, кудрявые волосы выглядят более беззаботно, а это всегда делает ваш образ более молодым.

В любом возрасте вам следует носить прическу, которая наиболее удобна для вас. Но если вы чувствуете, что ваш нынешний образ нуждается в улучшении, попробуйте одно из этих пяти стрижек, чтобы мгновенно преобразиться.

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