5 стрижок, які допоможуть візуально зменшити обличчя і виглядати молодше

Красива стрижка дає змогу жінці відчувати свою привабливість та впевненість у собі. Стилісти поділилися порадами, які допоможуть за допомогою звичайної стрижки зменшити щоки і стати на кілька років молодшою.

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Якщо вам не подобається ваше відображення в дзеркалі, час щось змінювати. І найкраще почати із зачіски. Кілька надрізів тут і там — коротший зріз, кілька шарів — можуть істотно змінити ваш образ. І суть не в тому, щоб виглядати набагато молодшою за свій вік, а в тому, щоб завжди бути свіжою, сучасною і готовою підкорювати світ. У цьому вам допоможуть деякі стрижки, пише She Finds.

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Стилістка Glam Girl Gabi розповіла про п'ять стрижок, які допоможуть вам мати молодший вигляд.

Блант боб

Фото: Freepik

З віком волосся може випадати, стоншуватися і втрачати колишній об'єм. Стрижка блант боб має чітку незмінену базову лінію, яка доходить до плеча або прямо над ним, вона може бути як з чубчиком, так і без. На думку Габі, причина, через яку ця стрижка добре працює, полягає в тому, що одна лінія біля основи робить волосся густішим, навіть якщо це не так. Густіше волосся пов'язане з молодістю, тому цілком зрозуміло, чому ця стрижка може допомогти, якщо ви хочете "миттєву підтяжку обличчя".

Середня довжина з довгими шарами

Якщо вас лякає ідея короткого волосся, або у вас слабка лінія підборіддя, або є інша причина, через яку ви вважаєте за краще зберігати деяку довжину, експерт пропонує стрижку середньої довжини з довгими шарами. Ця стрижка, з множинними шарами, що обрамляють обличчя, універсальна. Довжина недостатньо коротка, щоб розширити обличчя, але й не досить довга, щоб опустити його вниз. Обов'язково зберігайте відносно щільну базову лінію.

Чубчик

Фото: Freepik

Незалежно від того, вирішите ви залишити волосся коротким, або довгим, чубчик може зробити обличчя меншим і замаскувати дрібні зморшки і заломи на лобі і в куточках очей. Але Габі наголошує на важливості правильної стрижки чубчика — є кілька способів підстригти й укласти чубок — тонкий, рваний тощо. Стиліст рекомендує не робити занадто короткий або занадто рівний чубчик, оскільки він, навпаки, зробить акцент на зморшках і набряках навколо очей, що може бути не найприємнішим.

Біксі

Біксі — це модно, її можна швидко висушити феном і укладати, створюючи масу грайливості й текстури. Якщо ви зробите цю стрижку трохи довшою, вона перетвориться на кошлату стрижку, але коротший варіант може мати крутий і сміливий вигляд.

Використовуйте природну текстуру вашого волосся

Фото: Shutterstock

Якщо у вас хвилясте або кучеряве волосся і ви його випрямляєте багато років, перестаньте це робити, і постарайтеся скористатися тим, що дала вам природа. Кучері та хвилі (а також волосся, яке не має ідеального вигляду) дійсно можуть зробити вас молодшими. Текстура може розширити ваше обличчя і прибрати акцент з нечіткого овалу обличчя. Крім того, кучеряве волосся має більш безтурботний вигляд, а це завжди робить ваш образ молодшим.

У будь-якому віці вам слід носити зачіску, яка найбільш зручна для вас. Але якщо ви відчуваєте, що ваш нинішній образ потребує поліпшення, спробуйте одну з цих п'яти стрижок, щоб миттєво перетворитися.

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