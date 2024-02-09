Ці стрижки перетворять вас на стару жінку: 6 найгірших варіантів

Періодично кожна жінка звертається за послугами до перукаря, аби освіжити свій зовнішній вигляд та привести до форми свою зачіску. Звісно з приходом тепла, ця потреба набуває неабиякої актуальності.

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Багато жінок виявляють бажання змінити стиль та зачіску, тому експериментують, однак є і ті, які десятки років не змінюють зачіску. Саме тому Фокус підготував підбірку невдалих варіантів стрижки, які зроблять з вас "стару жінку".

Стрижки на середнє волосся — найгірші варіанти

Як і будь-що у світі моди, стрижки можуть набувати популярності, а потім різко втрачати моду. Тому завжди варто слідкувати за тенденціями та прислухатися до спеціалістів.

От, наприклад, колись популярна стрижка під назвою Медуза. Її варіацію колись навіть мала на собі відома американська акторка Ніколь Кідман. Цій стрижці був характерний різкий перехід у довжині. Зараз же вона вважається антитрендом, ба більше стилісти стверджують, що вона додає декілька десятків років до зовнішнього вигляду.

Крім цього, серед антитрендів у світі зачісок зараз лідируючу сходину займає рівний чубчик. Фахівці не рекомендують створювати рівні лінії, адже це виглядає не натуральним. Натомість вони радять додати трішки недбалості в чубчик. Це виглядатиме природно та стильно. А от від рівного чубчика краще відмовитися.

Ще десять років тому набув популярності тренд вибритих висків та потилиці у жінок. Багато хто залишав довге волосся на макушці, а знизу збирав в контур по голові до 0. Однак, вже декілька років цей тренд став антитрендом. І хоч досі можна зустріти жіночу стать, яка продовжує голити виски, все ж цей варіант зачіски нині вважається несмаком. Крім цього, вона дуже псує жіночі риси обличчя, робить жінку грубою та додає віку її зовнішності.

Найневдаліші стрижки на коротке волосся

І хоч каре у 2024 році стане трендовим варіантом зачіски, одна з його варіацій все ж вважається не найкращим рішенням. Мова йде про поєднання каре з прямим чубчиком. Стилісти вважають дану зачіску несмаком, а також наголошують, що володарі цього варіанту зачіски автоматично додають своїй зовнішності декілька десятків років. Крім того, що вона буде старити, так ще й це поєднання каре та рівного чубчика часто робить образ кумедним та смішним. Тому краще, якщо хочеться мати каре з чубчиком порадитися зі спеціалістом, який може допомогти обрати вам правильну зачіску.

Стрижка піксі. Цього варіанту стрижки варто уникати жінками до 40 років. Піксі — це коротка жіноча стрижка, яка відмінно підходить для різних типів волосся. Вона характеризується тим, що волосся коротке ззаду і по боках, а вгорі довше і шарувате. Ця стрижка часто носиться з пробором або без нього, що додає обʼєму до волосся. Якщо жінкам після 40 вона надає шарму та вишуканості, то до 40 вона додає лише старості.

Стрижка маллет, також відома як "молоток" або "маленік", є досить відмінною стрижкою, яка включає коротку спереду частину волосся і довшу ззаду. Хоча ця стрижка спочатку асоціювалася з чоловіками, останнім часом вона стала популярною і серед жінок. Однак, не всі знають, що вона має свої початки з 90-х, виглядає доволі екстравагантно та додає кілька десятків років вашій зовнішності. Крім цього, вона виглядає доволі кумедно. Тому цей варіант стрижки краще уникати.

Нагадаємо, раніше ми писали про 5 стрижок, які допоможуть візуально зменшити обличчя і виглядати молодше. Крім цього, Фокус писав про стрижки для жінок після 40 років: які зачіски допоможуть виглядати молодше.