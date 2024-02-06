Стрижка для жінок після 40 років: які зачіски допоможуть виглядати молодше

Багато жінок після 40 років шукають нові способи виділити себе і показати свою індивідуальність. Найпоширеніший спосіб це реалізувати, змінити зачіску. Не обовʼязково керуватися віковими категоріями, адже жіночі стрижки після 40 років можуть бути різними та охоплювати безліч варіацій.

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Саме тому Фокус зробив підбірку можливих варіантів жіночих стрижок, які будуть стильними у 2024 році та додадуть зовнішньому вигляду впевненості та привабливості.

Боб-каре

Це класична стрижка довжиною до підборіддя надає вигляду структурованості та витонченості. Боб-каре є популярною стрижкою, яка не просто стильно виглядає, а і добре підходить для жінок віку після 40 років. Стрижка боб-каре після 40 років додає образу свіжості та молодості. Коротке волосся навколо обличчя підкреслює його контури та робить образ більш жіночним. Крім того, боб-каре є досить універсальною стрижкою, яка може бути адаптована під різні типи волосся та форми обличчя.

Піклс

Піклс стрижка — це популярний варіант серед жінок віку від 40 років. Ця модна стрижка має короткі пасма з бічним розрізом і візуально надає жінці молодшого вигляду.

Піксі

Коротка стрижка з підстриженими боками і довшим верхом створює динамічний і стильний образ. Вона додає об'єму і руху волоссю, створюючи модний і стильний вигляд.Ця стрижка може бути виконана в різних варіаціях, включаючи коротку, середню або довгу довжину волосся. Важливо врахувати свою форму обличчя та текстуру волосся при виборі піксельної стрижки.

Стрижка на плечі

Ця стрижка надає елегантності та жіночності. Вона додає об'єму волоссю та створює рамку обличчя.

Каскад

Стрижка каскад після 40 років може бути чудовим вибором, оскільки вона надає волоссю обʼєму і м'яких контурів, що робить обличчя молодшим. Однак, на практиці варто враховувати деякі фактори. Перш за все, зверніть увагу на ваш тип обличчя. Каскадна стрижка гарно підкреслить овальну, квадратну, або серцеподібну форму обличчя. Друге, врахуйте стан волосся. Після 40 років волосся може стати менш здоровим і схильним до ламкості. Переконайтеся, що після стрижки ви зможете забезпечити волоссю відповідний догляд.

Стрижка Шеггі

Це стильний та модерний варіант стрижки, яка чудово пасує жінкам після 40 років. Шеггі стрижка характеризується короткими шаруваннями та текстурою, що дає об'єм. Ця стрижка не тільки додає молодого вигляду, але і підкреслює обличчя. Вона також практична у догляді. Більшість жінок після 40 років обирають цю стрижку за її свіжий та енергійний вигляд.

Каре

Каре стрижка є першокласним вибором для жінок після 40 років. Вона додає стилю та молодить. Каре можна адаптувати до різних форм облич, довжини та текстури волосся. Наприклад, ви можете спробувати боб-каре, яке надасть вашому обличчю м'якості, або довге каре, щоб створити більший об'єм. Також каре може бути з прямим чубчиком, без чубчика, з підкресленою асиметрією тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали, про стрижка каре — тренд 2024 року: п'ять варіантів наймоднішої зачіски. Крім цього, Фокус розповідав, які чоловічі стрижки будуть в тренді у 2024 році.