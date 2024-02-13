Спаслась от войны и заново строит карьеру: украинка может представить Швецию на "Евровидение-2024" (видео)

Мария Сур родилась в Запорожье, но после вторжения ВС РФ в Украину выехала из страны. Сейчас украинка живет на две страны и начинает строить карьеру с нового листа в Стокгольме.

В финал Национального отбора на "Евровидение-2024" попала украинка из Запорожья Мария Сур, которая, в случае победы, может представить на международном песенном конкурсе Швецию. Об этом сообщает "Шведское радио".

19-летняя Мария Сур с песней When I'm Gone победила в первом полуфинале фестиваля, получив 94 из 96 баллов. Медиа отмечает, что в 2023 году певица также принимала участие в Национальном отборе на песенный конкурс в Швеции и выступала на сцене с балладой. Тогда она заняла 9 место.

Мария Сур уже дважді принимала участие в Нацотборе на Евровидение как представительница Швеции Фото: Мария Сур/ Instagram

Известно, что Мария Сур родом из Запорожья. В 2022 году принимала участие в 12-м сезоне украинского шоу "Голос країни". Сначала в команде Надежды Дорофеевой, а затем — Ольги Поляковой. Позже выехала из Украины вместе с матерью и направилась в Швецию. С осени 2023 года она изучает шведский язык. Параллельно с этим продолжает обучение в Киевском национальном университете культуры и искусств. Однако, по словам самой Марии, свое будущее и карьеру она связывает, все же, со Швецией.

Мария принимала участие в 12-м сезоне украинского шоу "Голос країни" Фото: Мария Сур/ Instagram

"Я так рада, что Швеция предоставляет мне такие возможности. Меня здесь поддерживали, как шведку, и я получила столько любви – и это делает меня очень счастливой. Я начала строить карьеру здесь, в Швеции. Сейчас не лучшее время для того, чтобы развивать карьеру в Украине", — сказала Мария Сур в интервью медиа SVT.

Напомним, несколько ранее мы писали о том, кто такая Эден Голан, представляющая Израиль на Евровидении. Эден Голан 13 лет прожила с семьей в России и выпускала свою музыку на русском языке, однако воспоминания о Москве у нее остались негативные.

Также мы сообщали о том, как сложилась судьба Алины Паш после скандального Нацотбора на "Евровидение". Артистка поделилась с подписчиками тем, что получила высшее образование и испытывает прилив творческой и жизненной энергии.