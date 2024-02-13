"Пришло время": Дольф Лундгрен и его жена Эмма Крокдал официально стали гражданами США

Актер заявил, что любит США за замечательные возможности, которые эта страна дала ему.

Дольф Лундгрен и его жена Эмма Крокдал официально являются гражданами США. Актер "Рокки IV" и Крокдал в понедельник, 12 февраля, приняли участие в церемонии получения гражданства США в Лос-Анджелесе, сообщает People.

66-летний швед Лундгрен и его 27-летняя супруга Крокдал, норвежка по происхождению, подняли правую руку, принося присягу на верность США во время церемонии.

"Я бывал в этой стране время от времени уже более 40 лет. Я люблю Америку и замечательные возможности, которые эта страна дала мне. Я горжусь тем, что наконец стал гражданином США и официально сделал эту страну своим домом. Пришло время", — рассказал актер в своем заявлении журналистам.

Что известно о Дольфе Лундгрене

Дольф Лундгрен (настоящее имя — Ханс Лундгрен) — американский киноактер, кинорежиссер, сценарист и продюсер шведского происхождения. Родился 3 ноября 1957 года в Стокгольме. Знаменит благодаря ролям в боевиках 1980-х — 1990-х годов; мастер боевых искусств.

Став известным в 1985 году после исполнения роли советского боксера Ивана Драго в четвертой части "Рокки", Лундгрен снялся более чем в 50 фильмах, наиболее известными среди которых являются "Разборка в Маленьком Токио", "Универсальный солдат", "Властелины вселенной", "Дерево Джошуа", "Каратель" и серия "Неудержимые". В 2004 году Лундгрен дебютировал в качестве режиссера, сняв фильм "Защитник", и впоследствии возглавил работу над картинами "Механик", "Миссионер", "Опасная гастроль" и "Машина для убийств".

На пике славы, при росте 193 сантиметров и весе 111 килограммов, Лундгрен обладал выдающейся мускулатурой и по сей день является известной фигурой в мире бодибилдинга.

Лундгрен долгое время был женат на Анетт Квиберг, и у пары родились две дочери — Ида и Грета. В 2011 году средства массовой информации сообщили, что Лундгрен и Квиберг подали заявление о разводе.

Дольф Лундгрен и Эмма Крокдал поженились в июле 2023 года на остове Миконос, Греция, более чем через три года после того, как пара объявила о помолвке.

Напомним, 20 июля сообщалось, что смертельно больной Дольф Лундгрен женился на 27-летней подруге. Избранницей актера стала Эмма Крокдал, с которой он обручился еще в 2020 году.

Ранее, 13 октября, Дольф Лундгрен рассказал о борьбе с раком. В 2021 году была обнаружена опухоль в печени и врачи сказали ему, что она неизлечима, но Лундгрен не позволяет заболеванию влиять на его образ жизни.