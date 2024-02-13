Канье Уэст объяснил, почему публикует откровенные кадры со своей женой (видео)

Бьянка Цензори и ее психологическое состояние волнуют поклонников Канье Уэста больше, чем его творчество. Рэпер не смог это терпеть.

46-летний Канье Уэст так устал от критики в свой адрес за публикацию в личном Instagram фото и видео с полуголой женой Бьянкой, что решил одним махом расставить все по местам и закрыть тему. Ржпер опубликовал заявление, где объяснил, что к чему.

На видео он и Бьянка, одетая в белый облегающий комбинезон без белья, идут вместе. Уэст с титановыми протезами на зубах, обращается к подписчикам.

"Я просто хочу сказать несколько слов о том, что я запостил свою жену трижды специально", – говорит он и в этот момент смотрит на Бьянку, которая в ответ ему широко улыбается.

"Я хочу сказать, что я выпустил альбом, а люди все еще спрашиваютв комментариях, почему я это публикую. Зачем? Затем, что она делает меня счастливой. Вот вам нравится моя музыка, потому что я счастлив. Понимаете? Поэтому никогда не пишите негатив. Если вам не нравится моя страница и не нравится, что я пишу, идите в ж*пу. Серьезно. Отстаньте от меня. Король, б**дь, будет сам по себе. Мне все равно, бро. Я буду постить жену столько, сколько хочу. Иди и запости свою жену", – заявил он.

Одним обращением музыкант не ограничился.

"Я публикую сообщения о своей жене столько, сколько хочу, братан. Это делает меня счастливым. Некоторые люди не хотят, чтобы ты был счастлив. Они хотят, чтобы ты сделал их счастливыми. Я решил сделать себя счастливым, и я доволен этим", – подписал он опубликованное видео.

Говоря о трех подряд постах с женой, Канье имеет в виду запись, сделанную на вечеринке после Супербоула, куда Бьянка пришла без нижнего белья в боди, больше напоминающем два треугольника, скрепленных бретелями. Она то и дело поправляла грудь, чтобы она не выскользнула из-под куска ткани.

Родители и друзья девушки всерьез опасаются за то, что Канье полностью контролирует ее и превратил в личную марионетку. Недавно он запретил ей пользоваться социальными сетями. Свой поступок артист мотивирует тем, что хочет защитить ее от негативных комментариев.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст поужинал с Ким Кардашьян, своей бывшей женой.