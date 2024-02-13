Что носить весной 2023: варианты верхней одежды (фото)

Модные тренды постоянно меняются и каждый сезон предлагают разнообразные стили верхней одежды, которые время от времени то появляются, то исчезают. Стильные бомберы, пуховики, куртки с кружевом, винтажные куртки и куртки с цветочным принтом — это некоторые из популярных трендовых стилей последних лет.

Сейчас существует много трендов в верхней одежде. Однако, Фокус собрал подборку популярных трендов на этот сезон.

Оверсайз куртки

За последние несколько лет куртки оверсайз стали популярным трендом в индустрии моды. Они отличаются большим и свободным кроем, который является удобным и стильным. Эту тенденцию можно увидеть в разных стилях, включая джинсовые куртки, бомберы и пуховики.

Многие фэшн-инфлюенсеры и знаменитости приняли тенденцию больших пиджаков, часто сочетая их с более приталенной нижней частью, такой как узкие джинсы или леггинсы, чтобы сбалансировать пропорции.

Корсетный верх

Новый тренд в моде — корсетный верх, который подчеркивает женственность и создают модный образ. Этот вариант верхней одежды сочетает в себе элегантность корсета с практичностью пиджака. Он выделяется своим женственным силуэтом, подчеркивая талию и формируя акцент на фигуре.

Курточка "Теди"

Теди-курточка — это популярный тренд последних лет, обычно она изготавливается из мягкого и пушистого материала, напоминающего медвежью шерсть, и выглядит очень уютно и модно.

Бомбер

Куртка "бомбер" является популярным трендом моды в течение нескольких лет. Она имеет свои корни из военной одежды и стала популярной в гражданской моде благодаря своему стильному внешнему виду и удобству.

Куртка "бомбер" обычно имеет пояс и манжеты из эластичной ткани, а также застежку на молнию. Куртка "бомбер" идеально сочетается с джинсами, футболкой и кроссовками, создавая стильный и модный образ. Благодаря своей универсальности и привлекательности, куртка "бомбер" останется актуальной и трендовой еще на долгое время.

Дутая жилетка

Дутые жилетки — тренд последних лет, который приобретает все большую популярность. Дутые жилетки хорошо смотрятся в сочетании с обычными брюками или джинсами. Дутые жилетки варьируются в своих фасонах, от узких до широких, длинных или коротких. Чтобы понять, какой фасон подходит вам попробуйте разные стили. Выбирая дутую жилетку, рекомендуется обратить внимание на нейтральные цвета, такие как черный, серый или хаки. Они легко сочетаются с большинством гардероба и добавят стиля к вашему виду.

Винтажная косуха

Винтажная косуха является трендом в моде последних лет. Эти классические куртки с привлекательным видом и стилем являются очень популярными. Они могут иметь различные стили и детали, такие как металлические молнии или подкладка из искусственного меха.

Стеганая куртка

Стеганая куртка — тренд, который уверенно приживается в мире моды. Именно этот вариант верхней одежды станет незаменимым вариантом весной 2024. Дополните ее аксессуарами — шарфом, платком, сумкой, шапкой и так далее. Вы будете выглядеть очень стильно.

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