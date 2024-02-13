Дантес поделился видео с возлюбленной Дашей Кацуриной и ее маленьким сыном (видео)

Некоторое время пара строила отношения на расстоянии, но теперь они живут в просторном доме под Киевом.

Украинский певец, телеведущий, радиоведущий, экс-участник группы "ДиО.фильмы" Владимир Дантес растрогал пользователей социальной сети видео с своей возлюбленной Дашей Кацуриной и ее маленьким сыном Иваном. Он опубликовал ролик на своей странице в Instagram.

В ролике, который шоумен подписал "Для всех работающих мам!", Дантес спросил у мальчика, как зовут его маму. Маленький Иван ответил: "Робота".

В комментариях фолловеры с теплотой отреагировали на видео, а также отметили красоту Даши Кацуриной: "Даша дуже красива", "Какая у Дантеса красивая семья", "Милота просто зашкаливает", "Очень красивая Даша и мальчики тоже", "Это так круто, что вы стали опорой для Даши и детей. Это чрезвычайно ценно", "Даша просто неимоверная красавица", "Маленькое чудо".

Известно, что Владимир и Даша начали встречаться в 2022 году. Долгое время они строили отношения на расстоянии, ведь Кацурина с двумя детьми, Александрой и Иваном, жили в Варшаве. Впрочем, в конце 2023 года они окончательно вернулись в Украину и теперь живут вместе с Дантесом в просторном доме под Киевом.

Недавно звездная пара отдыхала в Карпатах. Влюбленные поехали в Ивано-Франковскую область, оказавшись в одном из отелей в селе Яблуница.

"2 часа хайкинга утром, просто прямо от отеля, какой кайф", — написала Даша Кацурина.

Ранее, 26 января, Даша Кацурина показала, как с Дантесом поздравляла дочь с 8-летием. Именинница получила шоколадный торт с ягодами и большой шарик в виде цифры 8. Праздничные сладости достались и младшему брату Александры.