Меган Маркл запускает новый проект: что она об этом говорит

Летом 2023 года Spotify разорвали соглашение с герцогиней Сассекской после ее убыточного подкаста "Архетипы". Сейчас она готовится представить миру новый продукт.

Меган Маркл заключила новое соглашение касательно подкаста через восемь месяцев после разрыва контракта со Spotify. Об этом пишет Deadline.

Жена принца Гарри теперь будет работать с Lemonada Media над выпуском нового продукта, а также предоставит слушателям доступ к своему предыдущему шоу Spotify под названием "Архетипы".

Герцогиня Сассекская подтвердила эту новость изданию, сказав в заявлении: "Я горжусь тем, что теперь могу поделиться тем, что присоединяюсь к блестящей команде Lemonada, чтобы продолжать свою любовь к подкастингу. Возможность поддержать компанию, основанную женщиной, с помощью перечня подкастов, побуждающих к размышлениям и очень развлекательных подкастов, — это фантастический способ начать 2024 год".

Меган Маркл Фото: Getty Images

"Наш план по переизданию "Архетипов", чтобы больше людей теперь имели доступ к нему, а также запуск нового динамичного подкаста, находится на стадии разработки. Я очень хочу вскоре поделиться этим и очень рада присоединиться к семье Lemonada", — добавила бывшая американская актриса, которая снималась в популярном сериале "Форс-мажоры".

Однако никаких подробностей о подкасте пока не сообщается.

Компания Lemonada Media была основана в 2019 году Джессикой Крамер и Стефани Виттельс Вакс и стоит за такими подкастами, как Wiser Than Me with Julia Louis-Dreyfus и Hard Feelings with Jennette McCurdy.

Меган Маркл Фото: Скриншот

Крамер также высказалась об этом шаге, признавшись изданию: "Для нас большая честь, что Меган доверилась нам помочь демократизировать доступ к "Архетипам", и что так много людей во всем мире вскоре получат доступ к нему".

В 2020 году Меган и Гарри подписали пятилетнее соглашение с Netflix, которое, по оценкам Forbes, оценивается в около 100 миллионов долларов, после того, как отступила от своих ролей старших членов королевской семьи Великобритании.

Примерно в то же время они заключили соглашение на 20 миллионов долларов со Spotify, которое было расторгнуто в начале июня 2023 года.

Напомним, Spotify разорвал соглашение с Меган Маркл из-за ее убыточного подкаста.

