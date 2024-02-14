"Даст бог, оно все получится": актер Вячеслав Довженко рассказал о новом романе

Звезда фильма "Киборги" привык не разглашать информацию о личных отношениях.

Известный украинский актер театра и кино Вячеслав Довженко впервые за долгое время поделился подробностями своей личной жизни. В частности, он рассказал о быте с возлюбленной в программе "Ранок у великому місті".

Вячеслав привык держать свои отношения за семью замками. Впервые за шесть лет после развода с Ксенией Баша он все же решил приоткрыть тайну своей личной жизни. Актер признался, что находится в отношениях с девушкой, с которой их связывает творчество. По его словам, именно поэтому им легко найти общий язык в быту.

"Даст бог, оно все получится. Яблоко от яблони далеко не упадет. Творческого человека трудно понять в быту, если ты не творческий человек", — считает Довженко.

Что известно о Вячеславе Довженко

Вячеслав Валерьевич Довженко — украинский актер театра и кино. Заслуженный артист Украины, лауреат премии "Золотая дзига" в категории за лучшую мужскую роль. Родился 18 сентября 1976 года в Днепропетровске. В 1995 году окончил Днепропетровское театральное училище, отделение "актер театра кукол" и "актер театра драмы". С 2011 года — актер "Киевского академического драматического театра на Подоле". Сыграл много ролей в фильмах и сериалах, таких как: "Молитва о гетмане Мазепе", "Девять жизней Нестора Махно", "СБУ. Спецоперация", "Опасная любовь", "Майор и магия", "Не зарекайся", "Свингеры", "Киборги", "Другой Франко".

Актер 17 лет состоял в браке с актрисой Ксенией Баша, но в 2018 году они развелись. У пары есть два сына – младший Василий и 20-летний Иван, который пошел по стопам родителей и учится в университете им. Карпенко-Карого.

Фото: instagram.com/sldovgenko

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