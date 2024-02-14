Начало романа с Меган и принцесса Диана: почему Канада такая особенная для принца Гарри
В Торонто сын британского короля Чарльза III и его возлюбленная впервые появились на публике как пара в 2017 году. Здесь они провели первое время после сложения королевских обязанностей в 2020.
Стало известно, почему Канада является особой страной для принца Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет Hello Magazine.
В феврале 2024 года герцог и герцогиня Сассекские поедут в Канаду, чтобы подготовиться к One Year to Go для Invictus Games Vancouver Whistler 2025. Впрочем, это страна, где пара также дебютировала на публике и где они временно жили перед тем, как переехать в Монтесито, Калифорния, после сложения королевских обязанностей в 2020 году.
После того, как друг в Лондоне устроил влюбленным свидание, отношения пары сначала были на расстоянии: Гарри ездил в Канаду, чтобы остановиться в доме своей девушки в Торонто. Она жила там, поскольку еще снималась в популярном сериале "Форс-мажоры".
Сообщается, что в декабре 2016 года принц Гарри проехал 2736 км, чтобы увидеться с Меган. Тогда они еще тщательно скрывали свои отношения от публики.
Последняя ночь перед подтверждением романа
Торонто стало местом, где Гарри и Меган наслаждались своей последней ночью, прежде чем об их отношениях стало известно всему миру.
Герцог Сассекский вспомнил тот период в своих мемуарах "Запасной", которые вышли в январе 2023 года.
"Мы пригласили Евгению и Джека присоединиться к нам на Хэллоуин. И лучшего друга Мег Маркуса. В Soho House в Торонто была большая вечеринка, темой которой был "Апокалипсис". Одевайтесь соответственно. Я пробормотал Мег, что мне не повезло с тематическими костюмированными вечеринками, но я бы попробовал еще раз", — писал сын британского короля, намекая на скандал, когда он на вечеринку с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом надел нацистскую форму.
Впоследствии Гарри попросил у актера Тома Харди его костюм из "Безумного Макса".
"Он подарил мне все это еще до того, как я покинул Британию, и теперь я примерил его в маленькой ванной комнате Мэг. Когда я вышел, она расхохоталась", — рассказывал герцог.
Первое публичное появление
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе появились на публике на Invictus Games в Торонто в сентябре 2017 года. Через два месяца они официально объявили о помолвке.
Дом Меган в Торонто
Супруга принц Гарри жила и работала в Торонто в течение семи лет, снимаясь в американской юридической драме "Форс-мажоры".
Сообщается, что экс-актриса жила в двухэтажном таунхаусе с тремя спальнями, который она разделяла со своими двумя собаками-спасателями Гаем и Богартом.
Каникулы Сассексов и первое Рождество Арчи
Гарри и Меган взяли шестинедельный перерыв в королевских обязанностях во время праздничного периода, проведя свой первый День Благодарения и Рождество со своим тогда восьмимесячным сыном Арчи в Канаде в конце 2019 года.
"Боже, это было просто невероятное время, которое мы имели там и с нашим сыном. И просто иметь возможность получить тепло, которое мы почувствовали от людей", — рассказывала впоследствии мама двоих детей.
Супруги также поделились кадрами своего времени в Канаде в документальном сериале Netflix "Гарри и Меган", в частности, о первом опыте Арчи со снегом.
Принцесса Лилибет Диана родилась уже в США. Она появилась на свет в июне 2021 года. Так что сейчас Сассекские воспитывают двух наследников.
Первое королевское турне Гарри
Принц Гарри посетил Канаду с принцем Чарльзом, принцессой Дианой и принцем Уильямом в октябре 1991 года во время одного из своих первых королевских туров. Диана взяла своих маленьких сыновей на лодку, чтобы они могли посетить Ниагарский водопад.
Напомним, Меган Маркл завидовала Кейт Миддлтон на фоне их теплых отношений с принцем Гарри.
Также Фокус писал о победе принца Гарри в суде над британским медиа.