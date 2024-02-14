Бывшую жену премьер-министра Канады Трюдо заметили с новым возлюбленным

Софи живет в одной квартире с детским хирургом из Аргентины Маркосом Беттолли. Тот не так давно развелся со своей женой.

48-летняя бывшая жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо и мать его троих детей Софи Грегуар была замечена, когда покидала ресторан в Оттаве в компании Маркоса Беттоли, нового возлюбленного. Эксклюзивные фото опубликовал таблоид Daily Mail. На них видно, как пара угощала своих детей и двоих своих друзей ужином в субботу вечером в ресторане "Янцзы" в самом сердце китайского квартала Оттавы.

В начале августа политик и его супруга объявили о разводе после 18 лет брака.

Новой любовью Софи стал 47-летний детский хирург родом из Аргентины Маркос, который работает в детской больнице Восточного Онтарио и является доцентом Университета Оттавы.

Он пережил скандальный развод со своей женой Аной Ремондой. Временный приказ, поданный в ноябре и полученный DailyMail.com, показывает, что Беттолли тратит колоссальные 13 647 канадских долларов (10 154 доллара США) в месяц на алименты, плату за частное обучение и супружескую поддержку Ремонде, которая должна платить Беттолли 1333 доллара (991 доллар США) в месяц.

В своем заявлении о разводе от 26 апреля 2023 года, поданном в Верховный суд Онтарио по семейным делам, Ремонда отметила, что ее муж "возобновил партнерство с высокопоставленным человеком, который привлекает значительное внимание средств массовой информации и представляет важные соображения безопасности, к которым дети разоблачаются, находясь на попечении отца".

По ее словам, она не занимает "никакой позиции в отношении его отношений и личной жизни", но опасается, что отношения Беттолли "могут подвергнуть девочек потенциальному вниманию СМИ и/или проблемам безопасности".

Ремонда утверждала, что Беттолли не соблюдал достигнутое соглашение, "что девочки не будут взаимодействовать с новым партнером… и это вызвало у них дискомфорт и беспокойство".

У Софи и Джастина трое детей

В своем ответе от 1 июня Беттолли возразил, что отношение Ремонды к его новым отношениям "не отвечает интересам детей", и заявил, что она угрожала вернуться в Аргентину, если отношения "станут известны". Согласно материалам суда, после того, как Ремонда узнала о его новых отношениях, она "получила доступ к файлам его личного компьютера и пригрозила опубликовать частные интимные фотографии Маркоса".

Что касается развода четы Трюдо, то в совместном заявлении в августе прошлого года Софи и Джастин заявили, что решение расстаться было принято "после многих содержательных и трудных разговоров", и они настаивали на том, что остаются "дружной семьей с глубокой любовью и уважением друг к другу и ко всему, что построили и продолжают строить".

В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что пара "подписала соглашение о юридическом разделении отношений.

"Они остаются дружной семьей, и Софи и премьер-министр сосредоточены на воспитании своих детей в безопасной, любящей и совместной среде. Оба родителя будут постоянно присутствовать в жизни своих детей, и канадцы могут рассчитывать на то, что они часто будут видеть семью вместе", – говорится в публикации.

Маркос Беттоли м Софи Грегуар

Прошлым летом Софи отдыхала с Джастином и их детьми в Тофино, Британская Колумбия, и присоединилась к ним на рождественских каникулах в роскошном комплексе Prospect Estate and Villas на Ямайке.

Сейчас Софи и Маркос живут вместе в квартире в стиле лофт, которую Беттолли начал снимать после развода. На третьем этаже вместе с ними живут и дети Трюдо – 16-летний Ксавьер, 15-летняя Элла-Грейс и 10-летний Хадриен.

Дом расположен на тихой улице менее чем в миле от официальной резиденции премьер-министра и дома, в котором Беттолли когда-то жил с Ремондой и их двумя дочерьми, которым сейчас 12 и 14 лет.

Ранее Фокус писал, что Джастин Трюдо и его сын в розовом сходили на "Барби".