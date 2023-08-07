Джастин Трюдо и его сын в розовом сходили на "Барби"

Недавно премьер-министр Канады сообщил, что разводится со своей супругой Софи Грегуар.

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Джастин Трюдо и его сын Ксавье в розовых нарядах отправились в кино на фильм "Барби". "Мы — команда Барби", — подписал премьер-министр Канады снимок. Об этом пишет PEOPLE.

Премьер-министр Канады поделился в Instagram фотографией, на которой он и его старший сын, 15-летний Ксавьер, позируют перед плакатом "Барби" в кинотеатре.

Джастин Трюдо и его сын Ксавье, как и большинство тех, кто ходил в кино с Марго Робби в главной роли, выбрали розовый дресс-код.

Джастин Трюдо с сыном Ксавье Фото: Instagram Justin Trudeau

Трюдо надел нежно-розовую толстовку с капюшоном, а его сын — футболку цвета фуксии. И в подписи к фото Джастин отметил, что они — "команда Барби".

Трюдо поделился фотографией отца и сына через четыре дня после объявления о том, что он и его жена Софи Грегуар , с которой у него также есть дочь Элла-Грейс, 14 лет, и сын Адриан, 9 лет, разводятся .

Напомним, премьер-министр Канады был женат 18 лет.

В заявлении, опубликованном Трюдо в Instagram в среду, он написал: "Привет всем, Софи и я хотели бы поделиться тем фактом, что после многих содержательных и трудных разговоров мы приняли решение расстаться".

Он отметил, что они остаются семьей, в которой все относятся к друг другу "с глубокой любовью и уважением". И они будут продолжать строить то, что строили.

Софи Грегуар с детьми

"Ради благополучия наших детей мы просим вас уважать нашу и их частную жизнь. Спасибо", — резюмировал премьер-министр Канады.

Позже канцелярия премьер-министра также подтвердила эту новость, отметив в заявлении, что пара уже "подписала юридическое соглашение о раздельном проживании". И Софи переехала из резиденции премьер-министра.

Но в канцелярии подтвердили, что развод Джастина и Софи никак не повлияет на воспитание их детей.

Джастин Трюдо и Софи Грегуар Фото: Getty Images

"Они сосредоточены на воспитании своих детей в безопасной, любящей и совместной среде. Оба родителя будут постоянно присутствовать в жизни своих детей, и канадцы могут рассчитывать на то, что часто будут видеть семью вместе", — отметили в заявлении.

Эксперт по политическим связям с общественностью объяснил, что объявление Джастина Трюдо о разводе помогло "ограничить новостной цикл".

Ранее Фокус писал все, что известно о разводе Джастина Трюдо и Софи Грегуар.

И, надо отметить, хоть развод четы Трюдо и стал неприятным сюрпризом. Но их развод проходит мирно и без скандалов. Далеко не все политики могли этим похвастаться. Так, Сильвио Берлускони, разводясь с Вероникой Ларио, развернул в своих СМИ настоящую травлю бывшей супруги.

А греческий премьер-министр Андреас Папандреу, влюбившись в женщину вдвое младше себя, в итоге лишил наследства своих детей, заявив, что им хватит его фамилии.