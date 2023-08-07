Джастін Трюдо і його син у рожевому сходили на "Барбі"

Нещодавно прем'єр-міністр Канади повідомив, що розлучається зі своєю дружиною Софі Грегуар.

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Джастін Трюдо і його син Ксав'є в рожевому вбранні вирушили в кіно на фільм "Барбі". "Ми — команда Барбі", — підписав прем'єр-міністр Канади знімок. Про це пише PEOPLE.

Прем'єр-міністр Канади поділився в Instagram фотографією, на якій він і його старший син, 15-річний Ксав'єр, позують перед плакатом "Барбі" в кінотеатрі.

Джастін Трюдо і його син Ксав'є, як і більшість тих, хто ходив у кіно з Марго Роббі в головній ролі, обрали рожевий дрес-код.

Джастін Трюдо із сином Ксав'є Фото: Instagram Justin Trudeau

Трюдо одягнув ніжно-рожеву толстовку з капюшоном, а його син — футболку кольору фуксії. І в підписі до фото Джастін зазначив, що вони — "команда Барбі".

Трюдо поділився фотографією батька і сина через чотири дні після оголошення про те, що він і його дружина Софі Грегуар, з якою у нього також є донька Елла-Грейс, 14 років, і син Адріан, 9 років, розлучаються.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади був одружений 18 років.

У заяві, опублікованій Трюдо в Instagram у середу, він написав: "Привіт усім, Софі і я хотіли б поділитися тим фактом, що після багатьох змістовних і важких розмов ми ухвалили рішення розлучитися".

Він зазначив, що вони залишаються сім'єю, в якій усі ставляться один до одного "з глибокою любов'ю і повагою". І вони продовжуватимуть будувати те, що будували.

Софі Грегуар з дітьми

"Заради благополуччя наших дітей ми просимо вас поважати наше та їхнє приватне життя. Дякую", — резюмував прем'єр-міністр Канади.

Пізніше канцелярія прем'єр-міністра також підтвердила цю новину, зазначивши в заяві, що пара вже "підписала юридичну угоду про роздільне проживання". І Софі переїхала з резиденції прем'єр-міністра.

Але в канцелярії підтвердили, що розлучення Джастіна і Софі ніяк не вплине на виховання їхніх дітей.

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Фото: Getty Images

"Вони зосереджені на вихованні своїх дітей у безпечному, люблячому та спільному середовищі. Обоє батьків будуть постійно присутні в житті своїх дітей, і канадці можуть розраховувати на те, що часто бачитимуть сім'ю разом", — зазначили в заяві.

Експерт із політичних зв'язків із громадськістю пояснив, що оголошення Джастіна Трюдо про розлучення допомогло "обмежити новинний цикл".

Раніше Фокус писав усе, що відомо про розлучення Джастіна Трюдо і Софі Грегуар.

І, треба зазначити, хоч розлучення подружжя Трюдо і стало неприємним сюрпризом. Але їхнє розлучення проходить мирно і без скандалів. Далеко не всі політики могли цим похвалитися. Так, Сільвіо Берлусконі, розлучаючись із Веронікою Ларіо, розгорнув у своїх ЗМІ справжнє цькування колишньої дружини.

А грецький прем'єр-міністр Андреас Папандреу, закохавшись у вдвічі молодшу за себе жінку, у підсумку позбавив спадщини своїх дітей, заявивши, що їм вистачить його прізвища.