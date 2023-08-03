Розлучаються без скандалів: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо розійшовся з дружиною після 18 років шлюбу

Софі Трюдо вже з'їхала з їхнього сімейного будинку, а троє їхніх дітей житимуть із батьком, поки вони ділять опіку.

Related video

У політичному світі — гучне розлучення. 51-річний Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади, розлучається з 48-річною дружиною Софі Грегуар Трюдо. Джастін і Софі оголосили про своє розлучення в Instagram. Вони одружені з 2005 року, у них троє дітей.

Уже відомо, що троє дітей пари: син Ксав'є Джеймс (2007), дочка Елла-Грейс Маргарет (2009) і син Адріан (2014) житимуть із батьком, поки не вирішиться питання про опіку.

Джастін Трюдо з дружиною та дітьми Фото: Instagram Sophie Grégoire Trudeau

Софі вже з'їхала з сімейного будинку, котеджу Рідо, в іншу резиденцію в Оттаві.

Їхнє розлучення стало першим з усіх чинних прем'єр-міністрів Канади після розлучення батьків Трюдо 1977 року. Причини розриву прямо названі не були.

Трюдо оголосив про розставання в Instagram у відповідних постах, написаних англійською та французькою мовами. Його офіс також опублікував заяву, яка підтверджує, що вони досягли юридичної угоди, і повідомляє, що пара залишиться в дружніх стосунках і незабаром вирушить у відпустку разом зі своїми трьома дітьми.

"Вони працювали над тим, щоб були зроблені всі юридичні та етичні кроки щодо їхнього рішення розлучитися, і будуть продовжувати робити це в майбутньому", — наголошується в заяві.

Також представники Трюдо заявили, що Софі буде частою гостею в котеджі Рідо, і залишатиметься з дітьми, коли Джастін їхатиме.

"Вони залишаються сім'єю, і Софі та прем'єр-міністр зосереджені на вихованні своїх дітей у безпечному, люблячому та спільному середовищі. Сім'я буде разом у відпустці, починаючи з наступного тижня", — йдеться в заяві.

У своєму пості в Instagram 51-річний Трюдо написав: "Привіт усім, Софі і я хотіли б поділитися тим фактом, що після багатьох змістовних і важких розмов ми прийняли рішення розлучитися. Як завжди, ми залишаємося близькою сім'єю з глибокою любов'ю і повагою один до одного і до всього, що ми побудували і будемо продовжувати будувати. Заради добробуту наших дітей ми просимо вас поважати наше та їхнє приватне життя".

Повідомлення про розлучення

Фокус зібрав усе, що відомо про шлюб Джастіна Трюдо і про його розлучення.

Історія шлюбу Джастіна Трюдо і Софі Грегуар

Джастін і Софі одружилися 2005 року. Однак знайомі вони були задовго до цього.

Софі була подругою дитинства й однокласницею старшого брата Трюдо Мішеля, який загинув у лавині 1998 року у віці 23 років. Його тіло так і не було знайдено.

Софі працювала ведучою англійських і французьких теле- і радіопрограм у Квебеку і була моделлю.

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Фото: Instagram Sophie Grégoire Trudeau

Джастін Трюдо і Софі почали зустрічатися 2003 року і незабаром оголосили про заручини.

Пара вважалася однією з найміцніших у політичному світі.

Джастін неодноразово зізнавався Софі в коханні.

Так, у квітні цього року, він привітав її з днем народження, написавши: "З днем народження, Софі. Від цього до цього і всього, що між цим, немає нікого, кого б я вважав за краще мати поруч зі мною... Я люблю тебе, mon amour", — написав він.

А вона 18 червня в День батька відповіла не менш зворушливим повідомленням: "Цей чоловік міг би нести любов до своїх дітей куди завгодно. Татусі, ніколи не недооцінюйте свою роль наставників у сім'ї для своїх синів і дочок. Будьте ласкаві до себе, перевіряйте своє психічне здроров'я, сповільнюйтеся в тиші, коли це необхідно... і, перш за все, ризикуйте любити всіма вашими силами", — написала вона.

А минулого року, в іншому романтичному пості, присвяченому 17-й річниці весілля, Софі написала: "Разом 19 років, одружені 17 років, ми пережили сонячні дні, сильні шторми і все, що між ними, і це ще не кінець".

Ймовірні проблеми у стосунках

У листопаді Софі дала інтерв'ю для подкасту Меган Маркл Archetypes. Вона розповіла про заміжжя і материнство.

Софі та Меган дружать уже кілька років. Найближча подруга Меган Джессіка Малруні — невістка колишнього прем'єр-міністра Канади Браяна Малруні. Тож Софі погодилася прийти на ефір до герцогині Сассекської. Вона була дуже дипломатична, але згадувала про труднощі.

"Ви всі знаєте, що я кажу чесно: довгострокові стосунки складні з усякого погляду. Вони вимагають постійної роботи, гнучкості, компромісів, жертв, відданості, терпіння, зусиль і багато чого іншого. Ніхто з нас не досконалий, тому ідеальних стосунків не буває, але кохання істинне тільки тоді, коли воно захищає вас, звільняє і змушує рости", — говорила Софі.

За дев'ять років до того, як оголосити про своє розлучення, Джастін Трюдо і його дружина Софі були змушені спростувати чутки про позашлюбні зв'язки до того, як він вступив на посаду.

В інтерв'ю Канадській радіомовній корпорації в жовтні 2014 року Трюдо запитали про його шлюб і про те, чи були зради.

Джастін зазначив, що їхній шлюб не ідеальний, у них були злети і падіння, але Софі "залишається його найкращим другом, партнером і коханням".

"Ми чесні одне з одним, навіть коли це боляче", — сказав він.

Інтерв'юер Еван Соломон запитав, чи є "злети та падіння" алегорією для позашлюбних зв'язків, на що Трюдо відповів: "Ні".

Він пояснив, що мав на увазі "види проблем, через які проходить будь-який справжній шлюб". І зізнався, що його дружина часом ненавидить його роботу.

"Бувають моменти, коли вона ненавидить мою роботу і ненавидить мене за те, що я люблю свою роботу", — зізнався Трюдо, але зазначив, що його дружина розуміє як важливо служити країні, яка дала їм так багато.

Джастін Трюдо з дружиною та дітьми

Наступного року в інтерв'ю канадському Globe and Mail Софі була менш відверта.

Вона зізналася, що у них були труднощі і шлюб не був легким, але вони з чоловіком завжди були чесними одне з одним.

Нагадаємо, у червні цього року Джастін Трюдо відвідував Київ.