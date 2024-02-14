Киану Ривз появился на съемочной площадке с крыльями ангела (видео)

Киану Ривз играет в комедии "Удача". Какая роль ему досталась, пока не разглашается.

59-летний американский актер Киану Ривз, который снимается в новой комедии Азиза Ансари "Удача". Его заметили с крыльями ангела за спиной на съемочной площадке в районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе, и соответствущие фото и видео уже появились в сети.

Он был одет в бежевый плащ, белую рубашку, серые брюки и зеленый галстук. На спине у него виднелась пара белых ангельских крыльев, а образ завершала пара коричневых классических туфель.

Киану был окружен командой, работавшей на улице, закрытой от публики. Там же заметили и Ансари, который был одет в брюки цвета хаки и красную клетчатую рубашку.

Детали сюжета фильма, включая имена персонажей, пока держатся в секрете.

Председатель Lionsgate Motion Picture Group Джо Дрейк сделал заявление, в котором выразил свое волнение по поводу проекта.

"Нам действительно повезло с этим фильмом. Нам нравится сценарий, и мы твердо верим в Азиза как в исполнителя, так и в режиссера. Когда вы добавите к этому Сета и Киану — двух невероятных талантов мирового уровня — в главных ролях вместе с Азизом, этот фильм может стать для нас особенным. Мы быстро приступили к реализации этого проекта, как только он стал доступен", — отметил он.

Изначально к съемкам планировали приступить в мае прошлого года, однако съемки были перенесены. Когда состоится премьера картины, пока что не анонсируется.

Ранее Фокус писал, что Киану Ривз выпустит свой первый роман: о чем будет книга.